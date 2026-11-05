Ο λόγος που οι οπαδοί της Μπέτις «τρώνε» κράξιμο από όλη την Ευρώπη [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια μερίδα οπαδών της Μπέτις δεν σεβάστηκε το ενός λεπτού σιγή στο Βεστφάλεν, με αποτέλεσμα να γίνουν στόχος σε όλη τη Ευρώπη.

Οι φίλοι της Μπέτις που ταξίδεψαν στη Γερμανία για την αναμέτρηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Champions League βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Αιτία ήταν η συμπεριφορά ορισμένων εξ αυτών, οι οποίοι διέκοψαν την ενός λεπτού σιγή που είχε αφιερωθεί στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ και των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης.

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