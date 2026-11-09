Ο λόγος που εκτέλεσε ο Καλάμπρια το πέναλτι του Παναθηναϊκού στις καθυστερήσεις - iefimerida.gr

Η εξήγηση για την απόφαση να εκτελέσει ο Ντάβιντε Καλάμπρια το πέναλτι του Παναθηναϊκού στις καθυστερήσεις του ματς με τον Ηρακλή.

Η «χρυσή» νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή, την Κυριακή το απόγευμα στο Καυτανζόγλειο, είχε την υπογραφή του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στους «πράσινους» που αύξησαν την διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό στους 4 βαθμούς.

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