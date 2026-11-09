Ο λόγος που δεν παρενέβη το VAR στη φάση με το σηκωμένο πόδι του Αντίνο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η εξήγηση για τη μη χρήση του βίντεο στη φάση του Ηρακλής - Παναθηναϊκός όπου οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για αποβολή του Αντίνο.

Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό σήκωσε πολλή κουβέντα για τη διαιτησία. Όχι τόσο για τη φάση στις καθυστερήσεις με το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Καλάμπρια και έδωσε τη νίκη στο «τριφύλλι», αλλά για τις άλλες δύο με πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο και ειδικά τη δεύτερη όπου βρήκε με το πόδι το κεφάλι του Ντάνιελ Πίνια.

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