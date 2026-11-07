Μένει στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία στη διακοπή και δεν πηγαίνει στην εθνική του Τρινιντάντ και Τομπάγκο - iefimerida.gr

Ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την απόφαση να παραμείνει στην Αθήνα και να μην ακολουθήσει την εθνική Τρινιντάντ και Τομπάγκο, θέλοντας να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του και τον Παναθηναϊκό.

Προτεραιότητα τον Παναθηναϊκό και τα υψηλά στάνταρ ετοιμότητας και απόδοσης βάζει ο Λιβάι Γκαρσία που πήρε την απόφαση να μην ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λιβάι Γκαρσία επικοινώνησε με τον προπονητή της Εθνικής του

Παρότι ο επιθετικός του «τριφυλλιού» είχε συμπεριληφθεί αρχικά στις κλήσεις της Εθνικής του ομάδας, πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει προσωπικά με τον ομοσπονδιακό προπονητή, ζητώντας να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο λόγος ήταν ξεκάθαρος, καθώς δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του και ο ίδιος θέλει να αξιοποιήσει τη διακοπή, προκειμένου να δουλέψει και να επιστρέψει σταδιακά στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Το αίτημά του έγινε αποδεκτό από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, με αποτέλεσμα ο Γκαρσία να παραμείνει στο πλευρό των συμπαικτών του και να συνεχίσει το πρόγραμμα προετοιμασίας του υπό την επίβλεψη του Παναθηναϊκού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «πράσινο» στρατόπεδο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά την πρωτοβουλία του ποδοσφαιριστή, καθώς θεωρούν πως αποτελεί ένδειξη της διάθεσής του να προσφέρει στην ομάδα και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο στον Παναθηναϊκό. Στην προηγούμενη διακοπή, αντίστοιχη απόφαση είχε πάρει και ο Σίριλ Ντέσερς, επιλέγοντας να παραμείνει στην Αθήνα αντί να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα.

Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού στη διακοπή

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο Κάνγκουα (Ζάμπια), ο Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), ο Πελίστρι (Ουρουγουάη), ο Τεττέη (Ελλάδα) και ο Ραστόντερ (Σκόπια) θα ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Παράλληλα, στις εθνικές ομάδες Κ21 θα βρίσκονται ο Γιάγκουσιτς με την Κροατία, καθώς και οι Κάτρης και Κοντούρης με την Εθνική Ελλάδος.