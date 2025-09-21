Super League: Ο Λεβαδειακός διέλυσε με 4-0 των ΟΦΗ των εννέα παικτών - iefimerida.gr

Με τέσσερα γκολ, ο Λεβαδειακός υπέταξε τον ΟΦΗ των εννέα παικτών, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Λεβαδειακός φιλοξένησε τον ΟΦΗ στην Βοιωτία και χρειάστηκε ένα λεπτό για να ανοίξει το σκορ. Ο Όζμπολ έκανε το γύρισμα, βρήκε τον Λάγιος και εκείνος εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων έγραψε το 1-0.
Από το 28' και μετά, ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την κόκκινη στον Χριστογεώργο, ο οποίος ήταν εκτός περιοχής και η μπάλα βρήκε στο χέρι του.
Στο 40' ο Λιάγκας πήρε την κεφαλιά μετά την σέντρα του Συμελίδη, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ και κάπως έτσι το σκορ παρέμεινε ως έχει.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμεινε με εννέα παίκτες, καθώς ο Νους δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσοκάι.
Ωστόσο οι Κρητικοί είχαν μία μεγάλη ευκαιρία στο 55' με το πλασέ του Φούντα, αλλά ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε.
Με τον Λεβαδειακό να έχει το πλεονέκτημα και να πιέζει, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 69' ο Παλάσιος έδωσε στον Όζμπολτ και εκείνος με τη σειρά του σκόραρε για το 2-0.
Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο 79' για τον ΟΦΗ, καθώς ο Πεντρόσο απέφυγε τον Λαμπρόπουλο και έγραψε το 3-0, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήρθε να προσθέσει για τους γηπεδούχους ο Μανθάτης με κεφαλιά στο 83', διαμορφώνοντας και το τελικό 4-0.