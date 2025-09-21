Super League: Ο Λεβαδειακός διέλυσε με 4-0 των ΟΦΗ των εννέα παικτών - iefimerida.gr

Με τέσσερα γκολ, ο Λεβαδειακός υπέταξε τον ΟΦΗ των εννέα παικτών, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Λεβαδειακός φιλοξένησε τον ΟΦΗ στην Βοιωτία και χρειάστηκε ένα λεπτό για να ανοίξει το σκορ. Ο Όζμπολ έκανε το γύρισμα, βρήκε τον Λάγιος και εκείνος εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων έγραψε το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 28' και μετά, ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την κόκκινη στον Χριστογεώργο, ο οποίος ήταν εκτός περιοχής και η μπάλα βρήκε στο χέρι του.

Στο 40' ο Λιάγκας πήρε την κεφαλιά μετά την σέντρα του Συμελίδη, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ και κάπως έτσι το σκορ παρέμεινε ως έχει.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμεινε με εννέα παίκτες, καθώς ο Νους δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσοκάι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο οι Κρητικοί είχαν μία μεγάλη ευκαιρία στο 55' με το πλασέ του Φούντα, αλλά ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε.

Με τον Λεβαδειακό να έχει το πλεονέκτημα και να πιέζει, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 69' ο Παλάσιος έδωσε στον Όζμπολτ και εκείνος με τη σειρά του σκόραρε για το 2-0.

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο 79' για τον ΟΦΗ, καθώς ο Πεντρόσο απέφυγε τον Λαμπρόπουλο και έγραψε το 3-0, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήρθε να προσθέσει για τους γηπεδούχους ο Μανθάτης με κεφαλιά στο 83', διαμορφώνοντας και το τελικό 4-0.