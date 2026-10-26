Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος έλαβε εξώδικο από την ΟΔΚΕ για τη διαιτησία: «Με πήρε πρώην συμπαίκτης μου, του είπα να πάει να γ@@@!» - iefimerida.gr

Δύο εξώδικα και ένα τηλεφώνημα έλαβε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος για να κλείσει το κανάλι που είχε με τον σχολιασμό της διαιτησίας.
Την προσπάθεια που έγινε σχεδόν από κοινού από την ΟΔΚΕ και τον ΕΣΑΚΕ για να σταματήσει να σχολιάζει τις αποφάσεις της διαιτησίας, αποκάλυψε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος με video που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube. Σε αυτό, ο παλαίμαχος αθλητής εξιστόρησε όλο το χρονικό, στο οποίο όπως είπε ενεπλάκη και ένας παλιός του συμπαίκτης, ο οποίος τώρα είναι στην Ομοσπονδία…
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