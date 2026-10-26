 Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος έλαβε εξώδικο από την ΟΔΚΕ για τη διαιτησία: «Με πήρε πρώην συμπαίκτης μου, του είπα να πάει να γ@@@!» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος έλαβε εξώδικο από την ΟΔΚΕ για τη διαιτησία: «Με πήρε πρώην συμπαίκτης μου, του είπα να πάει να γ@@@!»

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Λάζαρος Παπαδόπουλος
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Λάζαρος Παπαδόπουλος/Φωτογραφία:KLODIAN LATO/Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο εξώδικα και ένα τηλεφώνημα έλαβε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος για να κλείσει το κανάλι που είχε με τον σχολιασμό της διαιτησίας.

Την προσπάθεια που έγινε σχεδόν από κοινού από την ΟΔΚΕ και τον ΕΣΑΚΕ για να σταματήσει να σχολιάζει τις αποφάσεις της διαιτησίας, αποκάλυψε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος με video που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube. Σε αυτό, ο παλαίμαχος αθλητής εξιστόρησε όλο το χρονικό, στο οποίο όπως είπε ενεπλάκη και ένας παλιός του συμπαίκτης, ο οποίος τώρα είναι στην Ομοσπονδία…

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ λαζαρος παπαδοπουλος Basket League εξώδικο διαιτησία ΟΔΚΕ μπάσκετ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ