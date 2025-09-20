Ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε τη σχέση του με την ηθοποιό που… αναστάτωσε το Πορτογαλικό ποδόσφαιρο - iefimerida.gr

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και ο πιλότος της Formula 1, Λάντο Νόρις είναι επισήμως ζευγάρι με την Μάγκι Κορσέιρο.
Η πανέμορφη ηθοποιός και μοντέλο, για καιρό ζούσε έναν «φλογερό» έρωτα με τον Ζοάο Φέλιξ, ειδικά τον καιρό που έπαιζε στην Τσέλσι και η σχέση τους απασχόλησε ιδιαιτέρως τα μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα, ο Μάγκι αφήνει τη μπάλα και μεταφέρει τα συναισθήματά της στις πίστες της Formula 1.
