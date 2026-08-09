Αλέξανδρος Κυζιρίδης: Παίρνει μεταγραφή δύο εκατομμυρίων στην Τουρκία - iefimerida.gr

Έτοιμος να αλλάξει ξανά ποδοσφαιρικό περιβάλλον ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, καθώς η Χαρτς αποδέχθηκε πρόταση από την Τουρκία για την πώλησή του.

Φτιάχνει βαλίτσες για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, που συνεχίζει να κάνει βήματα στην καριέρα του. Μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τη Χαρτς, όπου άγγιξε το θαύμα του πρωταθλήματος στη Σκωτία, ο Έλληνας πλέον διεθνής πλάγιος μέσος, ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Τουρκία.

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Όπως ανέφερε το BBC της Σκωτίας, η Χαρτς έχει πει το «ναι» σε πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Τουρκία. Λίγο αργότερα, ο κορυφαίος Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσουόγλου, ξεκαθάρισε περισσότερο το τοπίο.

Στη νεοφώτιστη Τσορούμ ο Κυζιρίδης

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσορούμ, στο βόρειο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Μία ομάδα νεοφώτιστη, που θα βρεθεί στα σαλόνια της Super Lig για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στη σύντομη ιστορία της, καθώς ιδρύθηκε το 1997 και για πολλά χρόνια ήταν καθαρά ερασιτεχνική. Το στάτους της άλλαξε μετά τη συγχώνευση με την Τσορούμσπορ!

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Το ρόστερ έχει αξία 34,38 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν δέκα ξένοι ποδοσφαιριστές, όπως ο δανεικός από την Αλκμάαρ, Αλεξάντρ Πεντέρα, και ο έμπειρος σκόρερ, Χεσούς Ραμίρεζ.