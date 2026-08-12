Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλευρό του Μέσι: «Μια τεράστια αγκαλιά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» - iefimerida.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στήριξε τον Λιονέλ Μέσι με δημόσιο μήνυμα μετά τον χαμό του πατέρα του Αργεντίνου, Χόρχε Μέσι.

Συγκλόνισε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο με το μήνυμά του στο Instagram ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχασε τον πατέρα και Νο.1 υποστηρικτή της καριέρας του, Χόρχε.

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Ο Αργεντίνος ανέφερε πως δε σκοπεύει να συνεχίσει για πολύ το ποδόσφαιρο και φάνηκε εμφανώς συγκλονισμένος. Στα σχόλια της δημοσίευσης, πάρα πολλοί άνθρωποι του αθλήματος έσπευσαν να του στείλουν δύναμη. Μεταξύ αυτών και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μια μεγάλη αγκαλιά...»

Ο μεγάλος αντίπαλος του Μέσι στα γήπεδα, Κριστιάνο Ρονάλντο, σχολίασε στο post, επιβεβαιώνοντας την ανθρώπινη σχέση που οι δύο μύθοι έχουν μεταξύ τους.

«Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο. Πολλή δύναμη», έγραψε ο Πορτογάλος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το σχόλιο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες likes και πολλές απαντήσεις, με τον κόσμο να εκφράζει τον σεβασμό του στον Ρονάλντο για αυτή τη μικρή αλλά όμορφη κίνηση.