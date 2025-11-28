 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε στο ΜΜΑ - iefimerida.gr
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε στο ΜΜΑ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο/Φωτογραφία: Instagram/cristiano
Εκτός από κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αποδείξει ότι είναι κι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας.

Μία από τις πιό πρόσφατες επενδύσεις του 40χρονου Πορτογάλου, είναι και ο χώρος των ΜΜΑ, καθώς όπως αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα «Marca», ο CR7 συνεργάζεται με τον ισπανικό οργανισμό WOW FC (The Way of Warriors FC), που είναι ο αντίστοιχος του UFC (σ.σ. ο διεθνής οργανισμός).

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον ένας από τους κύριους μετόχους του, μαζί με τον Ίλια Τοπούρια, έναν διάσημο παλαιστή του συγκεκριμένου χώρου.
 
«Το MMA αντιπροσωπεύει αξίες στις οποίες πιστεύω ακράδαντα, όπως πειθαρχία, σεβασμό, ανθεκτικότητα και συνεχή επιδίωξη της αριστείας. Το WOW FC κτίζει κάτι μοναδικό και ισχυρό, και είμαι υπερήφανος που συμμετέχω σε αυτό το έργο, προκειμένου να βοηθήσω στην ανύψωση του αθλήματος και να εμπνεύσω την επόμενη γενιά», σχολίασε σχετικά ο διάσημος άσος.

