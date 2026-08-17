Η πώληση Κωνσταντέλια και μια τριπλή σκιά που απειλεί τον ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ ήταν... μονόδρομος, αλλά το μονοπάτι που βαδίζει πλέον ο ΠΑΟΚ τον οδηγεί μαθηματικά στον γκρεμό της εσωστρέφειας και του διχασμού!

Ερώτηση πρώτη: Μπορούσε να αρνηθεί ο Ιβάν Σαββίδης την πώληση του «Ντέλια» για τρίτο διαδοχικό καλοκαίρι, όταν μάλιστα η ομάδα που έστρωσε χρυσάφι στα πόδια του «μικρού μάγου» είναι κοτζάμ Ντόρτμουντ; Εννοείται πως όχι. Στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ μπορεί να ασκηθεί κριτική για άλλες πτυχές της διοίκησής του (και κυρίως στο ότι προσπαθεί να κουμαντάρει... εξ αποστάσεως ένα τόσο δύσκολο καράβι), όχι όμως για τη συγκεκριμένη απόφαση.

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Ερώτηση δεύτερη: Ήθελε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να ανοίξει τα φτερά του σε ένα από τα τοπ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα; Ναι. Το τι άλλαξε από την απόρριψη της πρότασης της Στουτγκάρδης μέχρι την αποδοχή αυτής της Ντόρτμουντ (εκτός φυσικά από το διαφορετικό σύγχρονο στάτους κβο των δύο συλλόγων) πρέπει να αποτελέσει τροφή για σκέψη όχι μόνο για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εδώ και χρόνια η τοξικότητα της αθλητικής μας καθημερινότητας, αλλά και η απάνθρωπη πίεση που ασκείται στους ποδοσφαιριστές, πολλές φορές δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον από το οποίο θέλεις να αποδράσεις...﻿﻿

Ερώτηση τρίτη: Είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ που κάνουν κατάληψη στην Τούμπα λες και είναι μαθητές της Γ' Λυκείου; Συναισθηματικά όχι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χάνεις ένα διαμάντι όπως ο Ντέλιας! Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες, ήττες, τρόπαια, είναι πάνω απ' όλα συναίσθημα! Και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τα τελευταία χρόνια έκανε τις καρδιές των φίλων του «Δικέφαλου του Βορρά» να... αγαλλιάζουν. Ποδοσφαιρικά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να αισθάνεται μόνο περηφάνια που την Ευρώπη να συζητά για τρία δικά του παιδιά (Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Κουλιεράκης).

Όταν ένας οπαδός του ΠΑΟΚ ισοπεδώνει τον Σαββίδη

Και πάμε και σε ένα τέταρτο... ολίγον πιο καυτό ερώτημα: Έχουν δίκιο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που επιτίθενται με ακραίες εκφράσεις (ακόμη και μέσω επίσημων ανακοινώσεων) σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη; Αν είναι έφηβοι ή έστω 20 ετών, ενδεχομένως να έχουν ένα ελαφρυντικό... άγνοιας της ιστορίας του συλλόγου που αγαπούν. Το να «αφορίζουν» όμως τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ οπαδοί μεγαλύτερης ηλικίας, αν μη τι άλλο πιστοποιεί την αγνωμοσύνη και την αχαριστία που διέπει, δυστυχώς, μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Ή αν προτιμάτε τη... μνήμη χρυσόψαρου που χαρακτηρίζει το μέσο Έλληνα οπαδό. Γιατί ο Σαββίδης, με τα καλά του και τα κακά του, υπήρξε ο άνθρωπος που άλλαξε το αγωνιστικό μέγεθος του ΠΑΟΚ κι από μεγάλη δύναμη της Θεσσαλονίκης τον κατέστησε ισότιμο ανταγωνιστικό μέγεθος απέναντι στους ισχυρούς του ελληνικού νότου. Άλλο λοιπόν να του ασκείς κριτική, άλλο να τον ισοπεδώνεις!

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Καλώς ή κακώς, όμως, αυτή είναι μια πραγματικότητα στην οποία θα κληθεί να ισορροπήσει τους επόμενους μήνες ο ΠΑΟΚ. Θα τη βίωνε ακόμη κι αν δεν πραγματοποιείτο η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Απλά η αποχώρηση του «Χατζηπαναγή του 21ου αιώνα» (και μάλιστα στο timing που συνέβη) έριξε λάδι στο τηγάνι της εσωστρέφειας και δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη ατμόσφαιρα στα πέριξ της Τούμπας, που μπορεί να οδηγήσει το σύλλογο σε αυτοκαταστροφικά μονοπάτια.

Η σκιές του Λουτσέσκου, του Κωνσταντέλια και του... Μυστακίδη

Πρακτικά ο ΠΑΟΚ καλείται να πορευτεί με τρεις πελώριες σκιές να σκεπάζουν τις εξέδρες της Τούμπας. Την πρώτη τη γνωρίζαμε από τη μέρα που ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να αποχωρήσει από το δεύτερο σπίτι του. Ακόμη και στην περίπτωση πώλησης του Κωνσταντέλια ο Ρουμάνος θα έβρισκε τον τρόπο να ενεργήσει ως κυματοθραύστης, περιορίζοντας λίγο τη φουρτούνα των αντιδράσεων του κόσμου. Με τον Ραζβάν να επιστρέφει στην Αραβία, τα κύματα σπάνε ανεξέλεγκτα στα πλευρά του «πληγωμένου αετού» και απειλούν να πληγώσουν θανάσιμα τα φτερά του.

Δίπλα στη σκιά του Ραζβάν Λουτσέσκου προστίθεται πλέον και αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γιατί πλην του συναισθηματικού σκέλους της απώλειας του διεθνή μέσου, ο Αλέσιο Λίσι καλείται πρακτικά να χτίσει από το μηδέν μια νέα αγωνιστική εξίσωση, χωρίς να ποντάρει στην παρουσία ενός ποδοσφαιριστή που στο ξεκίνημα της χρονιάς ήταν... μια ομάδα μόνος του! Κι όλα αυτά μόλις λίγα 24ωρα πριν από τους «τελικούς ευρωπαϊκής επιβίωσης» με την Μπραν στα playoffs του Conference League.

Ούτε η σκιά του Ραζβάν Λουτσέσκου, ούτε εκείνη του Γιάννη Κωνσταντέλια, όμως, είναι η πιο «απειλητική» από τις τρεις που φωλιάζουν πλέον στις εξέδρες της Τούμπας. Η πιο επικίνδυνη για τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και συνολικά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι η σκιά του Τέλη Μυστακίδη.

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Όχι φυσικά ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θέλει να προκαλέσει κακό στην ομάδα που αγαπά. Κάθε άλλο. Μοιραία, όμως, είτε το επιθυμεί, είτε όχι ο ίδιος και ο Ιβάν Σαββίδης είναι πλέον τοποθετημένοι στην ίδια ζυγαριά!

Μέχρι πρότινος στο δίλημμα «αν φύγει ο Σαββίδης από την ΠΑΕ, ποιος θα την αναλάβει» η απάντηση οδηγούσε στο... απόλυτο κενό! Πλέον όχι μόνο έχει πρόσωπο, αλλά και χειροπιαστό όραμα σαν αυτό που αλλάζει ολοκληρωτικά τη δυναμική της ομάδας μπάσκετ. Η αναπόφευκτη σύγκριση, λοιπόν, των γεγονότων που διαδραματίζονται στην Τούμπα σε σχέση με όσα λαμβάνουν χώρα στο Παλατάκι της Πυλαίας, απειλεί να οδηγήσει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε ακραίες... διχαστικές τάσεις με καταστροφικές συνέπειες για την ΠΑΕ. Κι αν ανοίξει στη Θεσσαλονίκη ο ασκός του Αιόλου και της εσωστρέφειας, η ιστορία δείχνει τι ακολουθεί!