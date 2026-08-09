O «καυτός» Αύγουστος των Ελλήνων: Η αποθέωση σε Τζόλη - Καρέτσα, ο ασταμάτητος Παυλίδης και τα γκολ των Ιωαννίδη και Κούτσια [βίντεο] - iefimerida.gr

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν μπήκε με... τέρμα τα γκάζια για τους Έλληνες του εξωτερικού, που ξεχωρίζουν σε φιλικά και επίσημες αναμετρήσεις.

Μπορεί η εθνική Ελλάδος να απουσίασε από άλλο ένα Μουντιάλ, όμως το καλοκαίρι έχει μία ελαφριά... γαλανόλευκη απόχρωση λόγω της εικόνας των Ελλήνων του εξωτερικού με τους συλλόγους τους.

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Άλλωστε, φέτος έχει γίνει ένας σπάνιος αριθμός σπουδαίων μεταγραφών για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Χρήστος Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Ρόμα, ο Κωσταντής Τζολάκης στην Χαλ Σίτι της Πρέμιερ Λιγκ, κι αυτοί αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου...

Όλοι μιλούν για Τζόλη και Καρέτσα

Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του Βελγίου, ήταν Έλληνες. Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας α﻿ναφέρονταν παντού ως τα σπουδαιότερα προϊόντα του πρωταθλήματος, κι αυτό αποδείχθηκε στην πράξη καθώς κατέληξαν σε δύο σπουδαία κλαμπ.

Στα φιλικά, ο Χρήστος Τζόλης τα έχει πάει περίφημα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τον Μικέλ Αρτέτα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στην ομάδα. Η σύνδεση που έχει με τους συμπαίκτες του είναι εντυπωσιακή», ανέφερε ο προπονητής της Άρσεναλ μετά το παρεθενικό του γκολ με τους Λονδρέζους κόντρα στη Ζιρόνα.

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Στο φιλικό με τη Ντόρτμουντ, ήταν ξανά εκπληκτικός. Έδωσε ασίστ - μισό γκολ (και παραπάνω), κέρδισε πέναλτι και αποθεώθηκε από το Έμιρεϊτς. Στο ίδιο παιχνίδι, την παρουσία του έκανε αισθητή με τον καλύτερο τρόπο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έκανε ντεμπούτο με τους Βεστφαλούς ως βασικός.

Ο πρώην άσος της Γκενκ έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ από τα όρια της περιοχής και τα αγγλικά Μέσα τον χαρακτήρισαν... «διαμάντι».

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«Πετάει» ο Παυλίδης στα επίσημα

Σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω, για τον Βαγγέλη Παυλίδη η σεζόν έχει ξεκινήσει και σε επίσημο επίπεδο. Εν μέσω έντονης φημολογίας για μεταγραφή, ο Έλληνας διεθνής φορ... ματώνει τα δίχτυα με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Στον προκριματικό για το Europa League αγώνα με τη Σεν Γκάλεν, έβαλε τέσσερα γκολ και έγραψε ιστορία, ξεκινώντας τη σεζόν με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Λίγες μέρες αργότερα, ο Παυλίδης σκόραρε ξανά, με πέναλτι, κόντρα στη Χαρτς. Το... κοντέρ, λοιπόν, γράφει πέντε γκολ σε τρία παιχνίδια!

Βασικός και σκόρερ ο Ιωαννίδης, MVP ο Κούτσιας

Στην Πορτογαλία, βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στον Βαγγέλη Παυλίδη. Με γκολ ξεκίνησαν το πρωτάθλημα δύο άλλοι Έλληνες επιθετικοί. Στη Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 επί της Εστρέλα Αμαδόρα, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα μίας πάρα πολύ ενεργής συμμετοχής με... μισή ντουζίνα ευκαιρίες. Βγήκε αλλαγή, και τα «Λιοντάρια» κατέρρευσαν, για να γκελάρουν τελικά με 2-2.

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Χρονικά, τον είχε προλάβει ένας άλλος επιθετικός. Ο Γιώργος Κούτσιας, που έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, τη Φαμαλικάο, και έβαλε το μοναδικό γκολ της στην ισοπαλία με την Εστορίλ. Η συμμετοχή του ήταν γενικά εκπληκτική και επιβραβεύτηκε με το βραβείο του MVP!