 O Κασίγιας ανοίγει τα χαρτιά του για την πρώτη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ: «Δηλητήριασε τα αποδυτήρια» [βίντεο] - iefimerida.gr
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O Κασίγιας ανοίγει τα χαρτιά του για την πρώτη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ: «Δηλητήριασε τα αποδυτήρια» [βίντεο]

Ο Ικερ Κασίγιας με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ικερ Κασίγιας με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτογραφία: AP
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Ο Ικερ Κασίγιας μίλησε για την ταραχώδη σχέση του με τον Ζοσέ Μουρίνιο κατά την πρώτη του θητεία στην Ρεάλ Μαδρίτης και τι εν τέλει πήγε στραβά στο τέλος.

Μέσω του ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με τίτλο «Μοurinho», o Iκερ Κασίγιας μίλησε για όλα όσα στράβωσαν κατά την πρώτη θητεία του Πορτογάλου στον πάγκο της Βασίλισσας, αλλά και την προσωπική τους σχέση.

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Θέση σε αυτό το ζήτημα, πήρε και ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος θεωρούσε πως οι παίκτες της Ρεάλ ήταν κακομαθημένοι και για αυτό τον λόγο ήταν τόσο σκληρός στην αρχή.

Το πρόβλημα του Κασίγιας με τον Μουρίνιο

Ο Κασίγιας όμως δεν το έβλεπε έτσι. Θεωρούσε πω όλο αυτό δεν έκανε καλό στην ομάδα και δημιουργούσε εντάσεις χωρίς λόγο. Αναφέρει μάλιστα πως οι σχέσεις του είχαν χαλάσει με αρκετούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως ο Σάμι Κεντίρα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

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Το μεγάλο πρόβλημα του Μουρίνιο με τον Κασίγιας, ήταν όταν τηλεφώνησε στον Τσάβι για να εξομαλύνει την κατάσταση μιας και ήταν συμπαίκτες στην Εθνική Ισπανίας.

Αναλυτικά τα λόγια του Μουρίνιο: «Αυτό είναι ένα Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης, όταν βρίσκεστε στην εθνική ομάδα, μπορείτε να φιλιέστε, αλλά όχι τώρα. Αυτό είναι πόλεμος. Υπάρχουν πράγματα που δεν αποδέχομαι και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ. Όταν κάποιος δεν με σέβεται, τότε υπάρχει πρόβλημα».

Η απάντηση του Κασίγιας: «Ήταν μια περίπλοκη κατάσταση, γιατί ήσουν αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και ταυτόχρονα αρχηγός της Eθνικής Ισπανίας. Αντιμετώπιζες συμπαίκτες σου, οι οποίοι στο γήπεδο ήταν αντίπαλοί σου, αλλά στην εθνική ομάδα γίνονταν ξανά συμπαίκτες σου. Δεν μου άρεσε να βλέπω αυτή την κατάσταση και το είπα στον προπονητή».

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Ο Σάμι Κεντίρα, θεωρούσε πως όλο αυτό μόνο κακό προκαλούσε στην ομάδα, κατηγορώντας τον Μουρίνιο ότι δηλητηρίαζε τα αποδυτήρια. Αναλυτικά: «Ο Ίκερ ήταν θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και ιδιαίτερα αγαπητός από τους φιλάθλους. Ο Μουρίνιο τον άφησε στον πάγκο, δεν του μιλούσε και μιλούσε αρνητικά για εκείνον στα μέσα ενημέρωσης... Τα αποδυτήρια μετατράπηκαν σε κόλαση.

Μετά από αυτό, η σχέση του Ζοσέ με αρκετούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι Ισπανοί παίκτες, διαλύθηκε. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν πολύ σημαντικοί για το κλίμα στα αποδυτήρια, το οποίο είχε πλέον δηλητηριαστεί».

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