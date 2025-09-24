Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε ως ο «Αθλητής της Χρονιάς» στα Βαλκάνια - iefimerida.gr

Τον τίτλο του «Αθλητή της Χρονιάς» κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την εντυπωσιακή πορεία του στη διεθνή σκηνή του στίβου.

Η διάκριση ήρθε λίγες ημέρες αφότου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο.

Η Balkan Athletics, που εκπροσωπεί 22 χώρες-μέλη, επέλεξε τους κορυφαίους αθλητές του 2025 με κριτήριο τις επιδόσεις τους σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, αγώνες κατηγοριών, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, καθώς και τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα. Για κάθε αθλητή μετρήθηκαν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματά του.

Ο Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στο Παγκόσμιο Ανοιχτού όσο και στο Παγκόσμιο Κλειστού στίβου, πρωτιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού και νίκη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο.

Στις γυναίκες, η Σλοβένα επικοντίστρια Τίνα Σούτεϊ, ψηφίστηκε κορυφαία της χρονιάς, ενώ στην κατηγορία «Ανερχόμενο Αστέρι» διακρίθηκαν η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς και ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Το Gala της Balkan Athletics, όπου θα γίνουν οι βραβεύσεις, θα λάβει χώρα στις 3 Οκτωβρίου στο Πτούι της Σλοβενίας.

