Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Ο Χρήστου εκτός βάθρου για ένα εκατοστό -Έκανε μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την 4η θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης έχασε το μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου σε μία συγκλονιστική κούρσα.

Ο Χρήστου έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 24.15 (για την ακρίβεια το διέλυσε, καθώς ήταν 24.44), αλλά ήταν τέταρτος, με τα μετάλλια να κρίνονται όλα στο εκατοστό!

Ο Τσέχος Κνέντλα πήρε το χρυσό με 24.11, με τους Ρώσους Κολέσνικοφ και Σαμουσένκο να κάνουν 24.12 και 24.14 και τον Έλληνα πρωταθλητή να χάνει στη... χεριά το βάθρο με το 24.15.