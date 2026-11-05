Ο Χάρι Κέιν ανανέωσε με την Μπάγερν μέχρι το 2029 -Αποκαλύψεις ότι έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Η Μπάγερν Μονάχου «έδεσε» το βαρύ πυροβολογικό της επίθεσής της, με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν να υπογράφει νέο «χρυσό» συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει καμία διάθεση να αποχωριστεί τον άνθρωπο που έχει μετατραπεί στον απόλυτο ηγέτη της γραμμής κρούσης και τον παίκτη που με την θραύση που έκανε με τη φανέλα της, πήρε στα χέρια του την Χρυσή Μπάλα για πρώτη φορά στην καριέρα του.

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Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Χάρι Κέιν, προσφέροντας στον Άγγλο σούπερ σταρ νέο συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μόναχο μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Από την ημέρα που άφησε την Τότεναμ για να φορέσει τη φανέλα των Γερμανών, το 2023, ο Κέιν έχει εξελιχθεί σε πραγματική μηχανή των γκολ, μετρώντας το ασύλληπτο νούμερο των 156 τερμάτων σε μόλις 161 συμμετοχές!

Το «κανόνι» της Μπάγερν, Κέιν που σπάει κάθε ρεκόρ

Η παρουσία του Κέιν στη Γερμανία έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ο Άγγλος φορ έχει αποδείξει πως βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση, συνδυάζοντας την εκτελεστική του δεινότητα με τη δημιουργία και την ηγετική παρουσία μέσα στο γήπεδο.

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Μόνο την περασμένη σεζόν σημείωσε 73 γκολ με την Μπάγερν και την εθνική Αγγλίας, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον πλανήτη. Παράλληλα, έχει κατακτήσει δύο φορές το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Bundesliga και στις τρεις σεζόν του με τους Βαυαρούς.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη

Η ανανέωση του Χάρι Κέιν δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη συμφωνία μεταξύ ενός συλλόγου και του μεγάλου του σταρ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «The Athletic», το νέο συμβόλαιο του Άγγλου επιθετικού είναι το πιο ακριβό στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου.

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Μάλιστα, πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας εκτιμούν ότι ο Κέιν θα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, όσον αφορά τις βασικές αποδοχές του. Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις παικτών που ενδέχεται να εξασφαλίζουν υψηλότερα συνολικά ποσά μέσω πρόσθετων μπόνους.

Από τα πρώτα τρόπαια στην κορυφή με την Μπάγερν

Η μετακόμιση στο Μόναχο αποδείχθηκε κομβική και για την προσωπική ποδοσφαιρική διαδρομή του Κέιν. Μετά από χρόνια στην Τότεναμ, όπου δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο μεγάλο τρόπαιο, ο Άγγλος άρχισε να γεμίζει την τροπαιοθήκη του με τη φανέλα της Μπάγερν.

Στο ενεργητικό του βρίσκονται πλέον δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, με το πρώτο να έρχεται το 2025 και να αποτελεί το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας του. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας την περασμένη σεζόν, καθώς και δύο Σούπερ Καπ Γερμανίας.



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Ηγέτης και στην εθνική Αγγλίας - Κυνηγά ένα ιστορικό ρεκόρ

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του Χάρι Κέιν με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών». Ο Άγγλος επιθετικός έχει αποτελέσει τον απόλυτο ηγέτη της εθνικής του ομάδας, οδηγώντας την μέχρι τον τελικό του Euro 2024, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στην πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στον μήνα ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον, φτάνοντας τις 125 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας. Πλέον, ο Κέιν έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας το συγκεκριμένο ορόσημο στις αναμετρήσεις του Nations League τον Νοέμβριο.