Ο Γιώργος Σίμος στο iefimerida: «Οι νέοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρίσκονται ήδη στο επόμενο επίπεδο -Ο ΟΦΗ έχει πιστό πλάνο από το 2019!» - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Σίμος μίλησε στο iefimerida για τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Αλλά και το πλάνο που έκανε τον ΟΦΗ πρωταγωνιστή.

Ο Γιώργος Σίμος ξέρει πολύ καλά ποιες αρετές χρειάζεται να έχει ένας νεαρός παίκτης όχι μόνο για να πάει μπροστά στην καριέρα του. Αλλά και να ξεχωρίσει. Ο πρώην τεχνικός της Κ-19 του Ολυμπιακού μίλησε στο iefimerida για τη δουλειά που γίνεται στα φυτώρια των «ερυθρόλευκων», όπου έβγαζαν και βγάζουν ολοένα και πιο ταλαντούχους, νεαρούς ποδοσφαιριστές και αυτοί με τη σειρά τους πρωταγωνιστούν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.

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Παράλληλα, ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην πορεία του ΟΦΗ τόσο στη Super League, όσο και στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον ίδιο τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, καθώς οι Κρητικοί είχαν βάλει μαζί τους τις βάσεις από το 2019 όταν επί των ημερών του κατάφεραν να τερματίσουν στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Αλλά για εκείνον το πιο σημαντικό ήταν και παραμένει ότι οι «μελανόλευκοι» μπορεί να άλλαξαν πρόσωπα, όμως, έμειναν πιστοί στο πλάνο και τον σχεδιασμό τους από τότε μέχρι και σήμερα.

Εκτός των άλλων ο Γιώργος Σίμος αναφέρθηκε στο πλούσιο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα και ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αρκεί να μάθουμε να αξιοποιούμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ μίλησε και για τη «μάχη» της Super League 2 και τις ομάδες που τον έχουν εντυπωσιάσει για την ώρα.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιώργος Σίμος στο iefimerida.gr:

Για την πορεία του Ολυμπιακού και τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του:

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«Στον Ολυμπιακό πήγα πριν από 14 μήνες περίπου. Τότε ήταν μία εποχή που είχαν γίνει πολύ μεγάλα και σημαντικά πράγματα στην ιστορία του συλλόγου. Ήταν μία περίοδος που η πρώτη ομάδα είχε κατακτήσει double, το Conference και όλα αυτά τα 100 χρόνια του συλλόγου. Η Κ-19 είχε κατακτήσει το Youth League. Ο πήχης και οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλές για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Πήγα με μεγάλο κίνητρο και αρκετή αδρεναλίνη. Γι' αυτό και αποδέχτηκα την πρόταση.

Είχαμε μία πολύ καλή πορεία σε γενικές γραμμές. Στο πρωτάθλημα τερματίσαμε στη δεύτερη θέση, ενώ στο Youth League η πορεία μας σταμάτησε νωρίς στην ισοβαθμία και δεν περάσαμε στους "32". Αλλά για εμένα το πιο σημαντικό πράγμα που έζησα πέρυσι κατά κύριο λόγο, αλλά και λίγο φέτος, είναι ότι γίνεται πολύ καλή και ποιοτική δουλειά. Αυτό φαίνεται πεντακάθαρα από τα παιδιά που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και κάποια είναι ήδη στην πρώτη.

Για εμένα η εξέλιξη πολλών παιδιών ήταν πολύ καλή και δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί θα αδικήσω κάποια. Για εμένα η κύρια δουλειά ήταν ότι εξελίχτηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές και πέρασαν στο επόμενο επίπεδο που ήταν: είτε η δεύτερη ομάδα, είτε αυτό να είναι κάποιοι στην πρώτη ομάδα και να βρίσκονται στην αποστολή. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν μία πραγματική εξέλιξη και για εμένα είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν πρέπει από νωρίς τα παιδιά να έχουν στο νου τους την πίεση του αποτελέσματος:

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«Για εμένα δεν υπάρχει ιδανική ισορροπία. Κάθε παίκτης, όπου και αν βρίσκεται, πρέπει να γνωρίζει το DNA του συλλόγου που εκπροσωπεί. Κάθε σύλλογος έχει ένα διαφορετικό DNA και πάνω σε αυτό θα πρέπει να προσπαθήσεις να εξελίξεις παίκτες.

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει και σε άλλα πρωταθλήματα. Όπως για παράδειγμα εκείνο της Πορτογαλίας, όπου έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το δικό μας, όπου άλλους στόχους έχει η ακαδημία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, άλλους στόχος της Μπενφίκα ή της Πόρτο.

Άλλες ομάδες θέλουν πρωταθλητισμό και βελτίωση. Άλλες κοιτάνε το ένα από τα δύο. Ωστόσο, για εμένα πρωταθλητισμός και εξέλιξη μπορούν να πάνε μαζί. Και πρέπει να πηγαίνουν μαζί, γιατί δεν νοείται ποδοσφαιριστής να μπορεί να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο αν δεν μαθαίνει από νωρίς ότι πρέπει να νικάει συνέχεια».

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«Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, αλλά...»

Για το αν το μοντέλο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που επενδύουν τόσο σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και μετέπειτα τους πουλάνε αν πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες ομάδες:

«Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στα τμήματα των υποδομών του και στο κομμάτι των πωλήσεων έχει κάνει μεγάλες πωλήσεις και εκεί. Και αυτό δείχνει ότι γίνεται κάτι αξιόλογο. Το έχουμε δει και στον Ολυμπιακό σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις.﻿﻿

Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν εξελιχτεί πολύ αυτά τα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Αυτός είναι ένας δρόμος, όπου η χώρα μας θα πρέπει να τον ακολουθήσει, γιατί όχι μόνο οι ομάδες μας θα εξελίξουν παίκτες και με μεγάλες πωλήσεις θα φέρουν χρήματα στα ταμεία τους. Αλλά θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και ένα DNA ομάδας όταν βγάζεις παίκτες από τις ακαδημίες που ήδη ξέρουν τον σύλλογο και τι πρεσβεύει. Για εμένα αυτός ο τρόπος είναι μονόδρομος.

Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες ομάδες όχι από ανάγκη. Αλλά να γίνει το θέλω μας. Από πεποίθηση. Η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών είναι το νούμερο ένα και οι ακαδημίες παίζουν πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε αυτό».

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Για το αν υπάρχει τόσο μεγάλο ταλέντο στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές:

«Είχα την τύχη και την χαρά να περάσω από πολλές μεγάλες και ιστορικές ομάδες, όπως είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός αλλά και από τον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων και το θεωρώ τεράστια τιμή. Σε όλα αυτά, τα δέκα χρόνια, το μόνο σίγουρο που έβλεπα ήταν ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό.

Το έχω πει και πιο παλιά. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός. Δεν μπορούν άλλοι μεσογειακοί λαοί όπως, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία να λένε ότι έχουν τόσα πολλά ταλέντα και εμείς να είμαστε πίσω σε αυτό. Θεωρώ ότι το ταλέντο μας είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Το θέμα μας είναι πώς θα εξελίξουμε αυτό το ταλέντο. Και ήδη υπάρχουν βήματα προόδου από πολλές και μεγάλες ομάδες, αλλά και πιο μικρές.

Το έζησα σε πολλούς συλλόγους. Αλλά στην Εθνική Ελπίδων είχα την τύχη να έχω στα χέρια μου παίκτες, όπως ο Τζολάκης, ο Μανδάς, ο Μιχαηλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Τζόλης, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα παιδί, όλα εκείνα τα παιδιά ήταν τότε στην Ελπίδων και τώρα είναι στην Ανδρών και τώρα πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα με τις ομάδες τους. Άρα, ναι, το ταλέντο είναι το μόνο σίγουρο ότι υπάρχει. Απλά πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη φιλοσοφία, ώστε να συνεχίσουν όλοι αυτοί οι παίκτες να εξελίσσονται».

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Για το τι κάνει μία ακαδημία μιας μεγάλης ομάδας να ξεχωρίζει από κάποια άλλη:

«Οι εγκαταστάσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν το συζητάω... Είναι πρώτη ύλη για να μπορείς να "χτίσεις" κάτι. Είναι από τα βασικά και από τα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να διαθέτει μία ακαδημία. Αλλά εξίσου και ίσως πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που έχουν τους τρόπους για να εξελίξουν τους παίκτες και θα τους κάνουν να περάσουν την γέφυρα και να πάνε στο επαγγελματικό επίπεδο».

Για το αν η Εθνική Ελλάδος έχει όντως μία «χρυσή γενιά», όπως την χαρακτήρισε και ο Γιούργκεν Κλοπ:

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«Δεν είναι σε καμία περίπτωση υπερβολή αυτό που είπε. Συμφωνώ 100% μαζί του. Είναι μία πραγματικότητα. Αλλά και το 2004 είχαμε μία χρυσή γενιά. Και τις επόμενες χρονιές από εκεί και έπειτα είχαμε καλές "φουρνιές".

Ωστόσο, δεν το συζητάω... Η τελευταία γενιά είναι σίγουρα χρυσή, όσον αφορά το ταλέντο. Είναι ιδιαίτερη και χαρισματική. Γι' αυτό και είμαστε τόσο πολύ αισιόδοξοι και περιμένουμε πολλά καλά πράγματα για το μέλλον».

«Το παράδειγμα του ΟΦΗ να γίνει οδηγός για πολλές ομάδες της επαρχίας»

Για το ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για ομάδες από την επαρχία:

«Πραγματικά όλα αυτά που γίνονται στον ΟΦΗ και είναι σπουδαία, είναι οι κουβέντες που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε εμείς από το 2019. Κάτι που δείχνει ότι στον ΟΦΗ ήταν και παραμένουν σταθεροί στις αξίες τους και στον τρόπο που βλέπουν το ποδόσφαιρο. Στο πόσο πολύ θέλουν να βοηθήσουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τους Έλληνες προπονητές, τις ακαδημίες και τους νέους παίκτες.

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Νομίζω ότι ο ΟΦΗ είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας του, το 2019, τότε που είχαμε κατακτήσει την 5η θέση στο πρωτάθλημα και είχαμε παίξει στα προκριματικά Europa League με τον Απόλλωνα Λεμεσού, όλο αυτό είχε γίνει κάπως... πρόωρα. Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα είναι γιατί στον ΟΦΗ στηρίζουν τον Έλληνα παίκτη, τον Έλληνα προπονητή, την ακαδημία. Όλα αυτά υπήρχαν στις κουβέντες και τους στόχους. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε και υπάρχει μία σταθερότητα.

Πιστεύω ότι έρχονται ακόμα πιο μεγάλα πράγματα για τον ΟΦΗ. Μιας και πρόκειται για μία ομάδα που όλο μεγαλώνει σε κάθε επίπεδο. Πολλά πράγματα που γίνονται τώρα τα συζητούσαμε από τότε. Είχα την χαρά και την τιμή να κάνω αυτές τις πρώτες κουβέντες με τον κ.Μπούση και τους ανθρώπους που ήταν τότε στην ομάδα. Όλα αυτά δείχνουν το όραμα που υπήρχε και ακόμα υπάρχει και το που στόχευε ο σύλλογος».

Για το αν θεωρούσε από τότε ότι ο ΟΦΗ θα μπορούσε να έχει μία τόσο μεγάλη εξέλιξη σε τόσο λίγο χρόνο και αν θα κατακτούσε κάποιον τίτλο:

«Ναι, το πίστευα από τότε. Και ο λόγος είναι ένας και είναι πολύ συγκεκριμένος. Όταν κάνεις βήματα μπροστά σε όλα τα επίπεδα, από τις εγκαταστάσεις, τα γήπεδα, τα γυμναστήρια, στο σκάουτινγκ, στην πρώτη ύλη, στον κόσμο, αν τα κάνεις όλα αυτά και μείνεις σταθερός σε μία διαδικασία και υπάρχει παράλληλα η ικανότητα, νομίζω αργά ή γρήγορα θα υπάρξει επιτυχία.

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Οπότε όλα αυτά που έκανε και κάνει ο ΟΦΗ τα περίμενα και τα περιμένω. Και για να είμαι ειλικρινής περιμένω ακόμα πιο πολλά πράγματα στο μέλλον. Γι' αυτό υπάρχουν σκέψεις για νέο προπονητικό, νέο γήπεδο, πράγματα που όλοι μας διαβάζουμε και όλοι μας γνωρίζουν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το παράδειγμα του ΟΦΗ πρέπει να είναι οδηγός και για άλλες, πολλές ομάδες».

Για το πόσο μακριά είμαστε από τη στιγμή που μπορεί μία ομάδα από την επαρχία να κάνει κάτι ανάλογο με την ΑΕΛ το 1988 και πάλι:

«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Ξέρω ότι υπάρχει στο μυαλό κάποιων ομάδων αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να δούμε κάτι τέτοιο και πάλι ή κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η Λέστερ στην Αγγλία το 2016.

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Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει πραγματικότητα όσο υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά στα έσοδα των ομάδων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι άνθρωποι της Super League. Και να μοιραστούν ανάλογα τα έσοδα, ώστε να μικρύνει η "ψαλίδα" μεταξύ των ομάδων κάτι που θα κάνει καλύτερο το προϊόν, αλλά και το πρωτάθλημα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε και το πρωτάθλημα θα γίνει καλύτερο και οι πιθανότητες για κάτι ανάλογο με μία αντίστοιχη ΑΕΛ είναι πιο εύκολο να συμβεί. Αλλά τώρα για την ώρα φαντάζει πάρα πολύ μακρινό και δύσκολο.

Το να κατακτήσει μία ομάδα από την επαρχία και πάλι το πρωτάθλημα θα έκανε καλό στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν παίζουν τα χρήματα ποδόσφαιρο, αλλά... παίζουν και τα χρήματα ποδόσφαιρο. Ειδικά αν υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές στα μπάτζετ των ομάδων».﻿

Για το τι κάνει μία ομάδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες και να βρίσκεται στο λεγόμενο «Big 4» ή «Big 5» και αν θα έβαζε τον ΟΦΗ εκεί:

«Για εμένα σε πρώτη φάση είναι ο κόσμος. Όταν ακόμα ήμουν στον ΟΦΗ το 2019 έλεγα ότι είναι μία "μεγαλομεσαία ομάδα". Αυτό έλεγα τότε και αυτό λέω τώρα. Όπως υπάρχουν και άλλες επαρχιακές ομάδες που όταν εξελίξουν το πλάνο και τη φιλοσοφία τους μπορούν να πετύχουν και να κάνουν κάτι ανάλογο.

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Απλά ο ΟΦΗ πέτυχε μερικά σπουδαία πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Πήρε πράγματα, κατέκτησε τίτλους, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Europa League, ούτε καν στο Conference, αλλά ένα σκαλί πιο πάνω. Και όχι απλά παίζει εκεί αλλά είναι και πολύ ανταγωνιστικός, φέρνει πολλούς βαθμούς στην χώρα, εξελίσσεται και προοδεύει. Νομίζω είναι ένα καλό case study».

«Μόνο έτσι οι ομάδες της Super League 2 δεν θα είναι... ασανσέρ»

Για το αν η Super League 2 είναι ο κατάλληλος προθάλαμος για τη δημιουργία ομάδων που θα είναι ανταγωνιστικές στη Super League:

«Καταρχάς να πω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήμουν προπονητής στην Athens Kallithea, γιατί είναι μία ομάδα που διοικείται από καταπληκτικούς ανθρώπους. Πολύ αξιόλογους. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολύ πιο μεγάλα πράγματα όταν η ομάδα επιστρέψει στη Super League.

Θυμάται όταν είχαμε κάνει εκείνη τη σεζόν 65 βαθμούς και με 66 είχε ανέβει τότε η Κηφισιά. H Athens Kallithea και όλες οι άλλες ομάδες θα έπρεπε να προετοιμάζονται και να είναι έτοιμες όταν ανέβουν στη Super League να είναι ανταγωνιστικές και όχι "ασανσέρ". Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Όχι μόνο δεν κρατάνε τον ίδιο "κορμό" αλλά γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Ίσως να μην έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια ένα project να συνεχίζεται με τους ίδιους παίκτες και με το ίδιο προπονητικό επιτελείο. Αλλά για εμένα είναι κάτι που θα έπρεπε να συμβαίνει.

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Μία ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Super League 2 να έχει βάλει τις βάσεις και με μερικές κινήσεις να είναι έτοιμη για τη μεγάλη κατηγορία, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ξήλωμα των πάντων, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο».

Για το ποιες ομάδες της Super League 2 έχουν τον πρώτο λόγο για να ανέβουν:

«Υπάρχουν πολλές και ιστορικές ομάδες φέτος στη Super League 2. Ωστόσο, από αυτά που έχουν δείξει όλες θα έλεγα ότι ένα μικρό προβάδισμα, για την ώρα, το έχει η Μαρκό και είναι λίγο πιο μπροστά από τις άλλες. Όμως, θεωρώ ότι θα γίνει πραγματική "μάχη" μέχρι τέλους και για τις δύο θέσεις που οδηγούν στην άνοδο, γιατί απομένουν ακόμα και τα 2/3 του πρωταθλήματος. Και οι πιο συνεπείς ομάδες είναι αυτές που θα ανέβουν.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το format διεξαγωγής του πρωταθλήματος που άλλαξε μιας και με τους δύο ομίλους μπορούσες να κάνεις 1,5... ήττα μέσα στη χρονιά και στο τέλος να μην ανέβαινες κατηγορία».﻿

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Για το αν πρέπει η Super League 2 και οι ομάδες που βρίσκονται εκεί να δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους νεαρούς ποδοσφαιριστές:

«100% πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα, έχει γίνει μία κίνηση από την Ομοσπονδία που δίνει την εντολή στις ομάδες ότι πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιούνται κάποιοι παίκτες μικρότερων ηλικιών. Για εμένα κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά, αλλά, από πεποίθηση των ομάδων, να το θέλουν και να το πιστεύουν.

Οι νεαροί παίκτες δεν θα πρέπει να έχουν χρόνο στις ομάδες τους, επειδή το λέει και το αναφέρει ένας κανονισμός. Αλλά, γιατί είναι νέοι, ταλαντούχοι και μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και να εξελιχτούν. Κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα από κάθε τομέα. Και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό μετά από κάποια πιθανή πώληση».

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«Να πάρει η Εθνική Ελπίδων αυτό που της αναλογεί»

Για την Εθνική Ελπίδων και τις πιθανότητες που έχει να περάσει στο επόμενο Euro:

«Καταρχάς θα ήθελα να δώσω τον σεβασμό μου και να πω ότι όλοι εκεί στην Εθνική Ελπίδων έχουν κάνει μία πολύ μεγάλη και σημαντική προσπάθεια, μιας και το να μαζέψεις σε προκριματική φάση 27 βαθμούς μόνο εύκολο δεν είναι σε 10 αγώνες.

Νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια που θα γίνουν θα έχουν καλύτερη τύχη από τότε που είχαμε μείνει εκτός συνέχειας από μία ατυχία. Αλλά τότε, όπως και τώρα, έχουμε πολύ ταλέντο και έναν σπουδαίο προπονητή και θεωρώ ότι στα δύο ματς που έρχονται η Εθνική μας θα πάρει αυτό της αξίζει.

Για εμένα δικαιούται να περάσει στην τελική φάση. Και τότε που ήμουν εγώ προπονητής της είχαμε φτάσει πολύ κοντά, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει για έναν πόντο. Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, γιατί όλοι έχουν κάνει μία καταπληκτική δουλειά».

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Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να διαχειριστούν μία ατυχία ή αποτυχία:

«Στο ποδόσφαιρο οτιδήποτε ζούμε πρέπει να το ζούμε στο μάξιμουμ. Είτε είναι θετικό, είτε αρνητικό κάτι θα μας δώσει για την επόμενη ημέρα. Ποτέ δεν πρέπει να μένει κάποιος παίκτης πρέπει. Πάντα πρέπει να κοιτάει μπροστά, αξιολογώντας και φιλτράροντας αυτό που έγινε, ώστε να είναι πιο δυνατός την επόμενη ημέρα.

Στο ποδόσφαιρο πάντα θα ζούμε νίκες, ισοπαλίες και κάποιες φορές ήττες. Αλλά το πιο σημαντικό πάντα είναι η επόμενη ημέρα και να μην σε απογοητεύει το αποτέλεσμα. Αντιθέτως να σε κάνει πιο δυνατό ως άνθρωπο, ως χαρακτήρα και να σου μαθαίνει πράγματα, να γνωρίζεις και να αξιολογείς τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Ειδικότερα τα νεότερα παιδιά που έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 20 χρόνια στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Αυτό θα πρέπει να γίνει καθημερινότητα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να τους διδάσκει ότι ξεκινάμε από την αρχή, όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα».

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Για το αν είναι πιο εύκολο για έναν προπονητή να προπονεί νεαρούς ή πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές:

«Η απάντησή μου, που την έχω ξαναδώσει, είναι συγκεκριμένη: όλοι τους μέσα είναι παιδιά (γέλια). Είτε Κ-19, είτε Κ-39, είτε Κ-9 όταν ξεκινάει ο αγώνας, είμαι σίγουρος γι' αυτό και δεν το διαπραγματεύομαι, όλοι μέσα τους είναι παιδιά.

Απλά στο επαγγελματικό επίπεδο και όχι στις αναπτυξιακές ηλικίες η μοναδική διαφορά που υπάρχει έχει να κάνει στη διαχείριση των media, στα συμβόλαια, στους οικονομικούς παράγοντες. Δηλαδή εκεί δεν είναι μόνο εξέλιξη, απόδοση, αποτελεσματικότητα. Εκεί έχει να κάνει με διαχείριση προσωπικοτήτων, με συμβόλαια, με μεταγραφές. Η διαφοροποίηση έχει να κάνει σε μη αγωνιστικά ζητήματα.

Θεωρώ ότι μία προπόνηση που κάνεις στην Κ-19, μπορεί να την κάνεις και στην Κ-39 και οι δύο να πιάσουν το ίδιο. Αλλά στο τέλος η μία ομάδα θα έχει να κάνει με 30 δημοσιογράφους. Οπότε εκεί είναι η διαφορά».

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Για την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη:

«Για την ώρα με έχει εκπλήξει θετικά ο ΟΦΗ και η πορεία του στο Europa League. Δεν το συζητάω! Μπήκε στο Europa League με την αξία του. Η αλήθεια είναι ότι με στεναχώρησε, όπου το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός δεν πέρασε στη League Phase του Champions League στα ματς με τη Ναϊμέγκεν. Και αυτό ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ και ως Κ-19, γιατί θα είχαμε δικαίωμα συμμετοχής στο Youth League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πιο δύσκολη διοργάνωση. Και ο Παναθηναϊκός στο Conference League τα πηγαίνει εξαιρετικά για την ώρα. Κάνει μια εξαιρετική πορεία εκεί. Θα ήθελα να έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Αλλά με έχει εκπλήξει ο ΟΦΗ στο Europa League. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το μέλλον έχει να μας δώσει ωραία πράγματα και ακόμα περισσότερους βαθμούς έτσι, ώστε το ποδόσφαιρό μας να ανέβει περισσότερο στη βαθμολογία της UEFA και να έχει την πορεία που του αξίζει. Αλλά μακάρι να είχαμε και τον ΠΑΟΚ σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση φέτος. Θα ήταν πάρα πολύ καλό για την χώρα μας».﻿﻿