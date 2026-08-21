O Γιοακίμ Μέλε που φόρεσε τα γάντια του τερματοφύλακα και δεν ήταν πάντα μπακ - iefimerida.gr

Κάποτε ο Γιοακίμ Μέλε ξεκινούσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή κάτω από τα δοκάρια. Οι προπονητές όμως είδαν στο πρόσωπό του έναν πολλά υποσχόμενο μπακ.



Ο Γιοακίμ Μέλε έχει μπει για τα καλά στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, με τον Δανό διεθνή να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η ιστορία που... κουβαλά, κρύβει μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική διαδρομή που ξεκίνησε με τα γάντια του τερματοφύλακα.

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Ο Μέλε που ξεκίνησε ως τερματοφύλακας

Ο Μέλε γεννήθηκε στο Όστερβρα της Δανίας, μια μικρή κωμόπολη με λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, όχι όμως ως μπακ. Η ποδοσφαιρική διαδρομή του ξεκίνησε με έναν ρόλο αρκετά διαφορετικό από αυτόν που τον καθιέρωσε.

Στα παιδικά τμήματα δεν αγωνιζόταν ούτε ως δεξί ούτε ως αριστερό μπακ, αλλά υπερασπιζόταν την εστία και έπαιζε αρχικά ως τερματοφύλακας, πριν μετακινηθεί σταδιακά στις θέσεις των άκρων και εξελιχθεί σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς φουλ-μπακ της γενιάς του.

Αγωνίστηκε για περίπου δύο χρόνια κάτω από τα δοκάρια, πριν μετακινηθεί πιο μπροστά. Αρχικά αγωνίστηκε ως εξτρέμ και στη συνέχεια ως μέσο,ς προτού καταλήξει αυτός και ο προπονητής του ότι η... θέση του είναι αυτή του ακραίου αμυντικού.

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Ένα όνομα που συνδέεται με τη Σκανδιναβία

Ακόμη και το επώνυμο «Maehle» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη σκανδιναβική παράδοση συνδέεται συμβολικά με έννοιες όπως η φιλοδοξία και η δύναμη. Χαρακτηριστικά που, αν μη τι άλλο, ταιριάζουν απόλυτα στην αγωνιστική εικόνα του Δανού.

Ένας ποδοσφαιριστής που δεν σταματά να κινείται, να ανεβαίνει και να δίνει ένταση στην πλευρά του, έχοντας εξελιχθεί από έναν πιτσιρικά που ξεκινούσε ως τερματοφύλακας σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πλάγιους αμυντικούς της Δανίας.

Το «The Flash» της Εθνικής Δανίας

Το όνομα του Μέλε έγινε ευρέως γνωστό στο Euro 2020, που διεξήχθη το 2021, όταν αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής πορείας της Δανίας μέχρι τα ημιτελικά.

Οι εκρηκτικές του κούρσες και η έφεσή του στο σκοράρισμα τον έκαναν να ξεχωρίσει. Πρόκειται για έναν φουλ-μπακ με χαρακτηριστικά εξτρέμ, καθώς μπορεί να ανεβαίνει με μεγάλη συχνότητα, να καλύπτει αμέτρητα μέτρα και να μετατρέπει την ταχύτητά του σε επιθετικό όπλο.

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Δεξιά, αριστερά και... παντού

Παρότι είναι δεξιοπόδαρος και για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έχει αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά της άμυνας, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και ως αριστερός μπακ.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του για τον Ολυμπιακό. Η δυνατότητά του να αγωνιστεί με την ίδια άνεση και στις δύο πλευρές προσφέρει πολύτιμη ευελιξία και δίνει στον προπονητή περισσότερες επιλογές.

Παράλληλα, έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνεισφέρει και στο σκοράρισμα. Με την Εθνική Δανίας μετρά 12 γκολ σε 59 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του έφεση.

Το κεφάλαιο της Βόλφσμπουργκ

Στη Βόλφσμπουργκ ο Μέλε έχει καταγράψει 85 συμμετοχές, με 6 γκολ και 10 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί περισσότερες από τις μισές φορές ως αριστερός μπακ. Δανός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως η παρουσία της γερμανικής ομάδας στη δεύτερη κατηγορία έχει αλλάξει τα δεδομένα.

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Ο ίδιος δεν επιθυμεί να παραμείνει στην Bundesliga 2 και η συγκεκριμένη συνθήκη έχει ανοίξει την πόρτα για μια πιθανή μετακίνησή του στον Πειραιά. Μάλιστα, ο Μέλε αγωνίστηκε βασικός για 89 λεπτά στην πρόσφατη εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί του Αννόβερου, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπολογίζεται αγωνιστικά από τον γερμανικό σύλλογο.

Ολυμπιακός και Μέλε έχουν βρει σημείο επαφής

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Δανό μπακ δεν περιορίζεται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές έχουν βρει σημείο επαφής και, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, οι περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το συμβόλαιο που θα υπογράψει, έχουν ουσιαστικά ρυθμιστεί.

Οι αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν από την πλευρά του Μέλε σχετικά με την προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος φαίνεται πως έχουν καμφθεί, καθώς η προσέγγιση των «ερυθρόλευκων» έχει αλλάξει τα δεδομένα.