Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης στο iefimerida: «Κατακτήσαμε το Super Cup, αλλά... ΟΦΗ είσαι και θέλουμε περισσότερες επιτυχίες!» - iefimerida.gr

Ο νεαρός επιθετικός του ΟΦΗ, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, μίλησε στο iefimerida για την κατάκτηση του Super Cup, αλλά και τους επόμενους στόχους του.

Οι «μελανόλευκοι» ζουν μεγάλες στιγμές. Τον περασμένο Απρίλιο έκαναν δικό τους το Κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ στον πρόσφατο τελικό στο Παγκρήτιο Στάδιο που κρίθηκε στα πέναλτι, 5-4 υπέρ τους (κανονική διάρκεια 2-2), κόντρα στην ΑΕΚ κατέκτησαν και το πρώτο Super Cup στην ιστορία τους. Είναι, όμως ικανοποιημένοι με αυτό; Είναι... βολεμένοι με δύο κούπες σε διάρκεια τεσσάρων μηνών; Όχι! Θέλουν πιο πολλά. Κάτι που επισήμανε και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης μιλώντας στο iefimerida.

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Ο 21χρονος επιθετικός με τις δηλώσεις του επισήμανε ότι ναι μεν η σεζόν ξεκίνησε ιδανικά για εκείνον και τους συμπαίκτες του, αλλά, η νοοτροπία του προπονητή τους, Χρήστου Κόντη, που τους ζητάει σε κάθε προπόνηση ολοένα και περισσότερα πράγματα δεν τους αφήνει να χαλαρώσουν. Θέλουν να βάλουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και να τα δώσουν όλα τόσο στα επερχόμενα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα προκριματικά του Europa League, όσο και στο πρωτάθλημα, όπου ξεκινάει σύντομα, γιατί η ιστορία του ΟΦΗ και όλα όσα έχουν πετύχει δεν τους επιτρέπουν κάτι λιγότερο. Αλλά αντιθέτως, να ζητάνε πάντα περισσότερα.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης στο iefimerida:

Για το πόσα έχουν αλλάξει στον ΟΦΗ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μετά τις δύο κούπες:

«Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο τους τέσσερις τελευταίους μήνες. Όλα ξεκίνησαν να αλλάζουν σιγά- σιγά από τότε που ανέβηκα εγώ στην πρώτη ομάδα από τις ακαδημίες. Δηλαδή πριν από πέντε χρόνια. Η ομάδα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο με αυτές τις επιτυχίες. Και θεωρώ ότι αυτές δεν είναι τυχαίες. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς όλων αυτών των χρόνων».

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Για το αν είναι στοιχείο της επιτυχίας του ΟΦΗ ο «κορμός» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που διαθέτει:

«Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν βρίσκονται πολλοί Έλληνες μέσα σε μία ομάδα μπορούμε πιο εύκολα να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και μπορούμε πιο άνετα να συντονιστούμε. Επίσης, όταν είναι τόσοι πολλοί από την ίδια χώρα είναι πιο εύκολο για εκείνους να θέσουν κάποιους κοινούς στόχους για τη σεζόν.

Αλλά και αυτό πάλι είναι κάτι που χτίζεται με τα χρόνια (σ.σ ελληνικός κορμός). Κάθε χρόνο γίνονται ολοένα και πιο πολλές και πιο ποιοτικές κινήσεις για να ανέβει το επίπεδο. Οπότε μόνο τυχαίοι δεν ήταν αυτοί οι τίτλοι».

Για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ομοιογένεια στα αποδυτήρια και αν το ελληνικό "γκρουπ" αγκαλιάζει εξίσου εύκολα τους ξένους παίκτες:

«Νομίζω σαν Έλληνες είμαστε ένας πολύ φιλόξενος λαός. Αλλά και στο ποδόσφαιρο είμαστε έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, όταν έχουμε κάποιον νέο, ξένο συμπαίκτη τον βάζουμε στα πλάνα μας. Έτσι, τον κάνουμε να δει πως λειτουργούμε και τι κάνει αυτό το... παρεάκι και έτσι είναι και για εκείνον πιο εύκολο να "δεθεί" με το σύνολο».

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«Βάζουμε συνέχεια νέους στόχους με τον Χρήστο Κόντη»

Για τις διαφορές μεταξύ του ΟΦΗ του τότε, πριν από πέντε χρόνια, με εκείνον του σήμερα:

«Είναι αυτό που είπα και πριν. Είμαστε μία παρέα. Παλεύουμε ο ένας για τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα θα υπάρχουν οι απαραίτητες αλληλοκαλύψεις. Αλλά υπάρχει και η πολύ καλή εικόνα στα αποδυτήρια. Κάτι που το βλέπουμε εμείς που είμαστε από μέσα.

Αλλά θα μπορούσα να πω ότι αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο με τις μονομαχίες που δίνουμε».

Για το πόσο σημαντικός ήταν ο Χρήστος Κόντης για τις δύο κούπες που ήρθαν:

«Η παρουσία του Χρήστου Κόντη στην ομάδα ήταν πολύ σημαντική. Επίσης, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν στόχους. Και μέσω της δύσκολης και σκληρής του δουλειάς μπορεί να τους πετύχει και αργότερα να πάει γι' ακόμα πιο ψηλά

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Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που έχει με άλλους προπονητές. Επίσης, με αυτή τη νοοτροπία που έχει το περνάει και σε εμάς και είναι σαν να μας λέει ότι: "Μόνο αν δουλέψετε σκληρά θα πετύχετε τους στόχους σας».

Για τα κίνητρα που βρίσκει συνέχεια και το δείχνει με τις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης:

«Σίγουρα αν έχεις φιλοδοξίες προσπαθείς κάθε φορά για το καλύτερο. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαύεσαι. Πάντα πρέπει να έχεις σαν στόχο το κάτι παραπάνω. Να πας ακόμα λίγο πιο ψηλά. Ο κόουτς είναι από εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν πάντα το κάτι παραπάνω. Αυτή τη νοοτροπία την έχει περάσει ήδη και σε εμάς. Καθημερινά μας δείχνει ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουμε.

Αντιθέτως θα πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια ένταση από την πρώτη προπόνηση, μέχρι και τους αγώνες».

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Για το τι τους έχει πει ο Χρήστος Κόντης στο ημίχρονο του τελικού Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και τι με την ΑΕΚ:

«Σίγουρα και στους δύο τελικούς δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά, γιατί και στους δύο τελικούς βρεθήκαμε να χάνουμε. Από τη μία αυτό μας βοήθησε, γιατί μας δημιούργησε άγχος. Και αυτό ήταν παραγωγικό άγχος. Αυτό ήταν κάτι που μας βοήθησε, ώστε να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι για μετά.

Νομίζω και στα δύο ματς δείξαμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε μία ομάδα που τα παρατάει και ας μείναμε πίσω στο σκορ. Ακόμα και όταν δεχτήκαμε γκολ στο τέλος και στους δύο τελικούς δεν κατεβάσαμε το κεφάλι κάτω. Κοιτάγαμε ψηλά και είπαμε ότι το τρόπαιο θα είναι δικό μας. Όπως και έγινε στο τέλος και στις δύο αυτές περιπτώσεις».

Για το τι πέρασε από το μυαλό του και στους δύο τελικούς όταν είδε την ομάδα του να δέχεται γκολ στο τέλος:

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«Σίγουρα περνάει από το μυαλό σου ότι "ήρθε το τέλος" όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ειδικά όταν παίζεις με τόσο μεγάλες ομάδες. Εκεί μπορεί να σκεφτείς ότι "τελείωσε" ή "ότι έχεις χάσει". Αλλά δείξαμε και στους δύο τελικούς ότι κανείς δεν σκέφτηκε έτσι. Δείξαμε αντίδραση και σταθήκαμε στα πόδια μας και είχαμε καθαρό μυαλό, ώστε να ευστοχήσουμε σε όλα τα πέναλτι και να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

«Στόχος μου να βελτιώνομαι κάθε ημέρα και να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει»

Για τους προσωπικούς του στόχους που έχει και για την ταμπέλα του «νέου Νίκου Μαχλά» που του δόθηκε όταν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα:

«Η καριέρα του Νίκου Μαχλά στον ΟΦΗ, αλλά και γενικότερα, ήταν τεράστια. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μία ανάλογη καριέρα σαν τη δική του. Αλλά ο ρεαλιστικός μου στόχος ήταν και παραμένει να βελτιώνομαι καθημερινά και να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της.

Γι' αυτή τη χρονιά θα ήθελα να αγωνιστώ όσο το δυνατόν περισσότερο και να εξελίσσομαι σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση. Μέσω της καθημερινής δουλειάς θα βοηθήσω τόσο τον εαυτό μου, όσο και την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της. Για να γίνει και το επόμενο βήμα στην καριέρα μου αργότερα. Αλλά πάντα προτεραιότητά μου ήταν και παραμένει η ομάδα, όπου για εκείνη θα δίνω πάντα το 100% των δυνατοτήτων μου».

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«Ο ΟΦΗ κάνει κάτι μοναδικό με τις ακαδημίες του»

Για το πόσο σημαντικό αλλά και δύσκολο είναι για μία ομάδα σαν τον ΟΦΗ να εμπιστεύεται παιδιά από τις ακαδημίες του:

«Είχα έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα του ΟΦΗ και η αλήθεια είναι ότι με πήγε πίσω, γιατί έχασα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψω και να επανέλθω, όπου χρειάστηκα οκτώ μήνες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα που στάθηκε δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα.

Ο ΟΦΗ σε κάθε δυσκολία με βοήθησε αρκετά και με στήριξε. Η ομάδα και οι άνθρωποί της με έχουν κάνει να καταλάβω ότι θα είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα. Σε ό,τι και αν χρειαστώ. Το καλό με την ομάδα ήταν ότι δεν με έβαλε κατευθείαν στα... βαθιά. Αλλά το έκανε σταδιακά. Κάτι που με βοήθησε αρκετά στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Αλλά και να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γινόταν στους ρυθμούς της Super League.

Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις εκεί έναν αγώνα και τελείως διαφορετικό να παίζεις στα τμήματα υποδομών. Ακόμα θυμάμαι τις πρώτες μου προπονήσεις όταν "ανέβηκα" στην ομάδα. Κάθε προπόνηση για εμένα ήταν σαν... αγώνας. Από την πρώτη στιγμή που ήμουν στα τμήματα υποδομής η ομάδα ήταν εκεί για εμένα. Ήταν δίπλα μου. Το ίδιο συνέβη και όταν ανέβηκα στην "πρώτη ομάδα"».

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Για το αν υπάρχει ταλέντο στα τμήματα υποδομών των άλλων ομάδων ή απλά ο ΟΦΗ είναι το τρανό παράδειγμα λόγω της δουλειάς που κάνει:

﻿«Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στις ακαδημίες. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το πώς δουλεύει η κάθε ακαδημία και πως διαχειρίζονται τους παίκτες. Στον ΟΦΗ έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Μπορεί εγώ και ο Αποστολάκης να κάναμε το πρώτο βήμα αλλά χρόνο με τον χρόνο υπάρχουν ολοένα και πιο πολλά νέα παιδιά από πίσω. Αυτά παίρνουν χρόνο συμμετοχής τόσο στις καλοκαιρινές προετοιμασίες, όσο και στη Super League για να πάρουν όλες τις απαραίτητες εικόνες και εμπειρίες για το πως είναι τα πράγματα με την πρώτη ομάδα.

Για τα νέα παιδιά που έρχονται ακόμα και οι προπονήσεις με την πρώτη ομάδα είναι πολύ σημαντικές. Ο κάθε οργανισμός λειτουργεί διαφορετικά και έχει τον δικό του τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι στον ΟΦΗ έχουν βρει τον τρόπο για το πως να διαχειρίζονται τις ακαδημίες. Σίγουρα γίνονται καλύτεροι χρόνο με τον χρόνο. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν και παραμένει ο τρόπος που "ρίχνουν" τους παίκτες από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Και γίνεται σταδιακά και όχι απότομα και αυτό είναι αρκετά σημαντικό».

«Καλύτερα κατάκτηση Europa League, παρά πρωτάθλημα!»

Για το αν θα προτιμούσε πρωτάθλημα με τον ΟΦΗ και τον ίδιο να έχει σημειώσει 15 γκολ ή κατάκτηση Europa League με τους Κρητικούς και τον ίδιο να έχει πετύχει το καθοριστικό γκολ στον ημιτελικό:

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«Δύσκολη ερώτηση αυτή τώρα (γέλια). Θα διάλεγα κατάκτηση Europa League. Γιατί θα ήταν πιο ιστορικό. Όχι μόνο για τον ΟΦΗ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήταν ένα πραγματικό κατόρθωμα. Και θα έδινε μεγάλη χαρά όχι μόνο στον κόσμο του ΟΦΗ, αλλά σε όλους τους φιλάθλους στην Ελλάδα. Θα ήταν κάτι που θα έμενε στην ιστορία πιστεύω περισσότερο από ένα πρωτάθλημα. Δεν πειράζει θα τα έβαζα άλλη φορά τα 15 γκολ (γέλια). Είμαι εντάξει με το Europa League και γκολ στα ημιτελικά (γέλια)».

Για το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας:

«Από την αρχή της καλοκαιρινής προετοιμασίας έχουμε βάλει τους στόχους με τον προπονητή μας. Ο πρώτος στόχος ήταν η κατάκτηση του Super Cup. Τον καταφέραμε. Πανηγυρίσαμε, αλλά τέλος με αυτό τώρα. Όταν έκλεισε ο Αργυρός τα μικρόφωνα τέλος και για εμάς οι πανηγυρισμοί. Αυτός ο τίτλος δεν ήρθε στο τέλος μιας σεζόν, ώστε να χαλαρώσουμε στη συνέχεια. Αντιθέτως, ήρθε στην αρχή. Η σεζόν μόλις τώρα ξεκίνησε και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα επόμενα επίσημα ματς.

Και τώρα το επόμενο είναι αυτό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι μία έμπειρη ομάδα με πολλές παραστάσεις στην Ευρώπη. Ναι μεν εμείς είχαμε μεγάλη απουσία από τα ευρωπαϊκά ματς. Αλλά είσαι... ΟΦΗ. Και ο ΟΦΗ πρέπει πάντα να προσπαθείς για το καλύτερο. Θέλουμε πιο πολλές επιτυχίες. Γι' αυτό είμαστε συγκεντρωμένοι και μαζί με τον κόσμο μας, που πιστεύω θα μας βοηθήσει σημαντικά, θα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας».

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Για το αν... τραγουδούσε καλύτερα ο Κωνσταντίνος Αργυρός ή ο Θανάσης Ανδρούτσος με τον Ταξιάρχη Φούντα:

«Νομίζω το καλύτερο στιγμιότυπο της βραδιάς ήταν ο Ανδρούτσος όταν πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του (γέλια). Αλλά και ο Αργυρός ήταν καλός. Ήταν μία πολύ ωραία βραδιά για όλους μας».