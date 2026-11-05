Οι Χιτ επέστρεψαν από την «κόλαση», ο Αντετοκούνμπο σάρωσε και το επικό buzzer-beater του Τόμσον έδωσε τη νίκη στο Μαϊάμι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά σαρωτικός για τους Μαϊάμι Χιτ με double-double και ο Κλέι Τόμσον ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε για να έρθει η νίκη (117-116) επί των Κλίπερς στην παράταση.

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια της φετινής σεζόν στο NBA, οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο πέτυχαν μια μυθική ανατροπή απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, χάρη σε ένα απίθανο τρίποντο του Κλέι Τόμσον στην εκπνοή!

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Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την τελευταία προσπάθεια, εκτέλεσε από τη γωνία και σαν από μηχανής Θεός, με ένα buzzer-beater που θα... συζητιέται για καιρό, χάρισε στο Μαϊάμι μια τεράστια νίκη μέσα στο Intuit Dome.

Οι Χιτ επέστρεψαν από το -20, άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και έδειξαν χαρακτήρα στα πιο κρίσιμα σημεία, πανηγυρίζοντας την τρίτη τους νίκη στη σεζόν (3-5). Στον αντίποδα, οι Κλίπερς γνώρισαν ακόμη μία οδυνηρή ήττα και υποχώρησαν στο απογοητευτικό 1-7.

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Εφιαλτική δεύτερη περίοδος για τους Χιτ με -20

Η δεύτερη περίοδος εξελίχθηκε σε... εφιάλτη για το Μαϊάμι. Οι Κλίπερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν στις δύο πλευρές του παρκέ και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 43-19 πήραν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις στην επίθεση, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να σημειώνει 26 πόντους και τον Ρούι Χατσιμούρα να προσθέτει 21, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ έδωσε πολύτιμες βοήθειες με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους, με τους Χιτ να καλούνται να βρουν μια τεράστια αντίδραση για να παραμείνουν ζωντανοί.

Αντεμπάγιο και Γιάννης Aντετοκούνμπο κυριάρχησαν

Το Μαϊάμι, ωστόσο, έδειξε... σφυγμό. Με οδηγό τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και να επιστρέφουν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

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Καθοριστική ήταν φυσικά και η παρουσία του «διψήφιου» Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα σε 41 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αντεπίθεσης των Χιτ.

Μάλιστα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση, όπου μέτρησε 19 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Η επιρροή του στο παιχνίδι ήταν καθοριστική, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Ο Γιάννης έγινε δημιουργός και ο Τόμσον εκτέλεσε από τη γωνία

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ένα πραγματικό θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Αντετοκούνμπο είχε ήδη φροντίσει να αφήσει το αποτύπωμά του στην κανονική διάρκεια, καθώς με ένα κρίσιμο κλέψιμο και εύστοχες βολές, 10,8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, κράτησε τους Χιτ μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

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Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Greek Freak συνέχισε να κάνει τα πάντα. Με ένα καθοριστικό μπλοκ και μια εξαιρετική ασίστ συνέβαλε στην ισοφάριση σε 112-112, ενώ στην τελευταία κατοχή της αναμέτρησης ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού.

Ο Γιάννης πραγματοποίησε την επαναφορά και βρήκε τον Κλέι Τόμσον στην αγαπημένη του γωνία. Ο έμπειρος γκαρντ δεν δίστασε ούτε στιγμή, σηκώθηκε για τρεις και ευστόχησε σε ένα απίθανο buzzer-beater, γράφοντας το τελικό 117-116 και προκαλώντας πανδαιμόνιο στον πάγκο του Μαϊάμι!

Ο Τόμσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 8/17 τρίποντα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους σουτέρ της λίγκας.

Τα στατιστικά των πρωταγωνιστών του αγώνα

Για τους νικητές, ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 35 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 27 πόντους και ο Κλέι Τόμσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με 30 πόντους και 8 τρίποντα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα.

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Αξίζει να σημειωθεί πως το Μαϊάμι μοίρασε συνολικά 35 ασίστ, έχοντας μόλις 12 λάθη, δείγμα της εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας, παρά τις περιορισμένες λύσεις που πήρε από τον πάγκο του.

Από την πλευρά των Κλίπερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 26 πόντους και 7 ασίστ, ο Ρούι Χατσιμούρα μέτρησε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA