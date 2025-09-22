Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ άφησε τον Ράσφορντ στον πάγκο επειδή καθυστέρησε... δύο λεπτά - iefimerida.gr

Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα στον χθεσινό αγώνα με τη Χετάφε (23/9), λόγω... αργοπορίας.

Δύο λεπτά ήταν αρκετά για να στερήσουν από τον Μάρκους Ράσφορντ τη θέση στη βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα και αυτό, διότι όποιος δεν τηρεί τους κανόνες του Χάνσι Φλικ, θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το ESPN, o Άγγλος επιθετικός αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός, καθώς την περασμένη Πέμπτη, πέτυχε και τα δύο γκολ στη νίκη των Καταλανών κόντρα στη Νιούκαστλ, για τη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έπρεπε να συναντηθούν την ημέρα του αγώνα με τη Χετάφε στις 9:30 π.μ., μόνο που ο 27χρονος έφτασε στις... 9:32 και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ξέφυγε από τους κανόνες του Φλικ, γνωστός για την πειθαρχία του και την μηδενική ανοχή στις καθυστερήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο προπονητής των «μπλαουγκράνα» αφήνει εκτός αρχικού σχήματος τους παίκτες του, καθώς οι Κουντέ και Ραφίνια είχαν μείνει στον πάγκο σε παλαιότερες αναμετρήσεις για τον ίδιο λόγο.

Παρά την «τιμωρία» στον Ράσφορντ, ο Άγγλος πέρασε ως αλλαγή στο 46' και έδωσε ασίστ στον Ντάνι Όλμο για το 3-0 της Μπαρτσελόνα.