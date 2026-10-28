Ο Φέντερερ αποθεώθηκε σε όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχει κάτι που οι Ελβετοί δεν θα του συχγωρήσουν ποτέ - iefimerida.gr

Ο Ρότζερ Φέντερερ λατρεύτηκε όσο λίγοι στον κόσμο του τένις, όμως στην πατρίδα του δεν λείπουν οι επικριτές.

Παρόλο που ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του τένις, ένα μέρος της κοινής γνώμης στην Ελβετία εξακολουθεί να του κρατά κακία επειδή δεν εκπλήρωσε τη στρατιωτική θητεία του.

Κρίθηκε ακατάλληλος για στρατιωτική υπηρεσία λόγω υποτιθέμενων προβλημάτων στη μέση, αν και την ίδια περίοδο συμμετείχε στις διοργανώσεις της επαγγελματικής περιοδείας ATP.

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