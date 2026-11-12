Ο Παναγιώτης Φασούλας έστειλε επιστολή προς το ΔΣ της ΕΟΚ για τις εκλογές -Τι δήλωσε για τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση

«Δεν είμαστε στον σωστό δρόμο. Νομίζω πως περνάνε πολλές μέρες και έχει χτυπηθεί βάναυσα η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος», τόνισε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο Παναγιώτης Φασούλας που έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ, απέστειλε επιστολή προς το ΔΣ της Ομοσπονδίας, ενώ παραχώρησε και δηλώσεις στην εκπομπή του ΕΡΤ News όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη για διαφάνεια και αξιοκρατεία και τη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

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Φασούλας: «Το μπάσκετ δεν έχει περιθώρια για μια διαδικασία κωμικοτραγική»

Η αρχική τοποθέτηση του Παναγιώτη Φασούλα στο ΕΡΤNews: «Σήμερα στείλαμε μια επιστολή και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, γιατί θεωρώ ότι το θέμα αφορά όλους τους Έλληνες πια. Εννοείται πως δεν θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι εκείνο που θα λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά είμαι σίγουρος ότι τους απασχολεί τι γίνεται στο αγαπημένο τους άθλημα, και όχι μόνο στους φιλάθλους.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι ναι μεν θα γίνουν διά ζώσης εκλογές, όπως κατά κόρον ζητούσα τις προηγούμενες φορές που δεν έγιναν -τότε έγιναν ηλεκτρονικά με όλα τα ευτράπελα- αλλά και πάλι, ενώ υπάρχει το σύστημα "Κούρος" που εξασφαλίζει ότι όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον οι αντιπρόσωποι των σωματείων μπορεί να μη γνωρίζονται μέχρι την Κυριακή το πρωί, με ποιον τρόπο θα γίνεται η διαπίστευση ότι αυτός είναι εκπρόσωπος σωματείου;

Πρέπει να ξέρουμε τη λίστα των εκπροσώπων του κάθε σωματείου τουλάχιστον 5-6 μέρες πριν. Η επιστολή λέει να γνωρίζουμε τους εκπροσώπους πριν τις εκλογές. Το μπάσκετ δεν έχει περιθώρια για μια διαδικασία κωμικοτραγική.

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Έχει την ανάγκη άμεσα να μπει στη φάση της διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, η οποία ταλαιπωρείται εδώ και μερικές ημέρες. Δεν είμαστε στον σωστό δρόμο. Νομίζω πως περνάνε πολλές μέρες και έχει χτυπηθεί βάναυσα η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων».

«Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη συμπίπτουν οι ιδέες μας»

Για την επίσκεψη του στα γραφεία της ΕΟΚ: «Εγώ θα πάω την Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ. Εφόσον υπάρχουν καλές προθέσεις, μπορούμε όλοι να τα βρούμε μεταξύ μας και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το μπάσκετ.

Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη συμπίπτουν οι ιδέες μας. Έχω καλέσει κι άλλους που ασχολούνται με το μπάσκετ, αλλά όποιος άνθρωπος με θεσμική θέση θέλει να πει τη γνώμη του, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε».

«Τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο - Προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο»

Για τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση: «Απλώς επιβεβαιώσαμε τη θέλησή μας να μπει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα. Η διοίκηση που υπάρχει θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης και όχι να κάνει πληρωμές που χρόνιζαν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να γίνονται στη δική μας ομοσπονδία.

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Προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και να τον φοβίσουν, δείχνοντας ότι "έχουμε τη στήριξη και προχωράμε κανονικά". Τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Ταυτόχρονα, μιλήσαμε για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και θεωρώ ότι υπάρχει στήριξη του Υπουργείου. Η ομοσπονδία δεν εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης, κάνει πολύ περισσότερα από διαχειριστικές πράξεις».

«Θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας»

Για το αν έχει μιλήσει με εκπροσώπους σωματείων: «Βεβαίως έχω μιλήσει και δεν μιλάω μόνο με δική μου πρωτοβουλία, πολλοί άνθρωποι του χώρου με παίρνουν τηλέφωνο. Είναι δεδομένο πλέον πώς έγιναν οι προηγούμενες εκλογές. Στην πρώτη εκλογική διαδικασία είχαμε 40% και στη δεύτερη 24%. Τα αποτελέσματα είναι αστεία αν τα δει κανείς.

Ο Φάνης Χριστοδούλου, που ήταν υποψήφιος μαζί μου την πρώτη φορά, πήρε λιγότερες ψήφους από υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε τι είχε γίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτά τελείωσαν και είναι παρελθόν.

Η επόμενη μέρα για το μπάσκετ ξεκινάει και από την επόμενη ημέρα θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας, με τον τρόπο που έχω καταθέσει, με απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της ομοσπονδίας, αλλά και στη λύση των οικονομικών προβλημάτων των σωματείων. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι πώς θα πάνε περισσότεροι Έλληνες τα παιδιά τους στον αθλητισμό, χωρίς να σκέφτονται ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία».

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Όσα αναφέρει η επιστολή του Φασούλα προς το ΔΣ της ΕΟΚ

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφείο Πρωθυπουργού

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού

Κύριοι,

Με την εγκύκλιο σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ής Δεκεμβρίου 2020, την οποία εκδώσατε προχθές, 10.11.2026, τίθεται ήδη σοβαρό ζήτημα ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Κατ’ αρχάς, επισημαίνω ότι είναι η πρώτη φορά διαχρονικά που γίνεται εφαρμογή του νόμου, δηλαδή διεξαγωγή αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία αλλά με αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων, αποκλεισμένης της παροχής πληρεξουσίων προς τρίτους.

Ενώ, όμως, ο νόμος ορθώς επιτάσσει την επικύρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρκετές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, του καταλόγου των σωματείων που δικαιούνται συμμετοχής, βάσει του ηλεκτρονικού μητρώου E KOUROS, εντούτοις οι αντιπρόσωποι των σωματείων, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα του σωματείου τους, θα δύνανται να ορίζονται ή και να αντικαθίστανται μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή το πρωί, 20/12/2026, στο Μέγαρο Μουσικής.

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Εδώ γίνεται αντιληπτό ακόμη και από τον πλέον αδαή ότι, ενώ το μητρώο E KOUROS της Γ.Γ.Α αποτελεί εγγύηση για τον αριθμό των δικαιούμενων ψήφου σωματείων, εν τούτοις η διασφάλιση αυτή αναιρείται από τη ανωτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των σωματείων, την οποία επέλεξε να ακολουθήσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

Τα ερωτήματα που εύλογα γεννώνται είναι, λοιπόν, τα εξής:

Ποιος και με ποια ιδιότητα θα ταυτοποιεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, τα φυσικά πρόσωπα που αυθημερόν θα δηλώνονται ως αντιπρόσωποι των σωματείων;

Ακόμη και στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ποιος θα καταρτίσει εκείνο το πρωί τον εκλογικό κατάλογο των φυσικών προσώπων που θα ψηφίσουν, με αναγραφή των στοιχείων της αστυνομικής τους ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), προκειμένου να παραδοθεί στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής;

Πώς θα έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι τον εκλογικό κατάλογο, ώστε να διασταυρώσουν εάν πράγματι τα πρόσωπα που ορίζονται ως εκλέκτορες των σωματείων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εάν είναι μέλη του Δ.Σ. με σχετική απόφαση ορισμού τους, εάν είναι πρόεδροι ή γενικοί γραμματείς του Δ.Σ. κ.λπ.), ώστε να δικαιούνται να ψηφίσουν;

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Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι ήδη το αδιάβλητο των εκλογών τίθεται εν αμφιβόλω, και μάλιστα με ευθύνη της διοίκησης της Ομοσπονδίας, η οποία διεξάγει τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Είναι προφανές ότι, ενώ η Πολιτεία θεσμοθέτησε ορθώς το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της σύνθεσης της Γενικής Συνέλευσης κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας, εντούτοις επιχειρείται η παράκαμψη του μέσω της διαδικασίας ορισμού των αντιπροσώπων των φυσικών προσώπων που θα ψηφίσουν.

Εάν, πράγματι, υπάρχει η πρόθεση διεξαγωγής μιας νόμιμης και αδιάβλητης διαδικασίας, ο ορισμός των αντιπροσώπων από τα σωματεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία τουλάχιστον επτά (7) ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή, μέσω των στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου E KOUROS, η διασταύρωση και επιβεβαίωση ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν πράγματι τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στις εκλογές της Ε.Ο.Κ.

Κλείνοντας και θέλοντας να προλάβω « εύκολους» αντιλόγους , επισημαίνω ότι η επικείμενη Γ.Σ της ΕΟΚ δεν είναι μια τακτική Γ.Σ με θέματα την έγκρισης του προϋπολογισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία από την οποία το μπάσκετ θα περάσει σε μια επόμενη μέρα, με στόχο να ανακτηθεί το κυρός του που έχει πληγεί βάναυσα.

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Αθήνα, 12/11/2026

Παναγιώτης Φασούλας».