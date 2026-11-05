O επόμενος αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα - iefimerida.gr

Μετά το ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ένα πολύ δύσκολο και πολύ καθοριστικό ματς για τη φετινή πορεία του στη League Phase του Europa League θα δώσει ο ΟΦΗ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής με τους Κρητικούς να υποδέχονται στην έδρα τους την Άντερλεχτ.

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Οι «μελανόλευκοι» πήραν ένα ιστορικό «διπλό» απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 2-0 χάρη στα γκολ των Αχιλλέα Πούγγουρα και Ταξιάρχη Φούντα και κάνουν ακόμα πιο μεγάλα όνειρα για τη συνέχειά τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έχουν δείξει φέτος μία πολύ καλή και ανταγωνιστική εικόνα στα παιχνίδια τους στην Ευρώπη που διεξάγονται στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς σε δύο αναμετρήσεις (Χόφενχαϊμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν) μετράνε μία νίκη και μία ήττα. Το παιχνίδι με την Άντερλεχτ θα γίνει την Πέμπτη (26/11) στις 22:00.

Ο επόμενος αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League

Ο ΟΦΗ είναι μία από εκείνες τις ομάδες που παίρνουν το... κάτι παραπάνω όταν αγωνίζονται στην έδρα τους, καθώς η παρουσία είναι ικανή να δώσει «φτερά» στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Χρήστου Κόντη.

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Ωστόσο, το εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Άντερλεχτ την Πέμπτη (26/11) στις 22:00 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς οι Βέλγοι διαθέτουν μία πολύ καλή και έμπειρη ομάδα, όπου ήδη έχει μαζέψει έξι βαθμούς, καθώς στις πρώτες δύο αγωνιστικές είχε δύο ήττες και αργότερα έκανε δύο νίκες με το τελευταίο της... θύμα να είναι η Σάλτσμπουργκ με τους «μωβ» να επικρατούν 2-0 στο Βέλγιο.