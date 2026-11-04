Ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Μίλαν την Πέμπτη (26/11) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

O Ολυμπιακός τα έδωσε όλα στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Ρεν. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που θα τον έφερνε ακόμα πιο κοντά σε μία από τις οκτώ θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση του Europa League με απευθείας πρόκριση με τους «ερυθρόλευκους» να μένουν στο 0-0 στη Γαλλία.

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Παρόλα αυτά το βλέμμα τους είναι ήδη στραμμένο στην επόμενη αγωνιστική στο πλαίσιο της πέμπτης «στροφής» του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μίλαν την Πέμπτη (26/11) στις 19:45. Μία αντίπαλο που ξυπνάει πολλές... θετικές αναμνήσεις στο μυαλό των φίλων της ελληνικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με τη Ρεν έφτασε τους δέκα βαθμούς στη League Phase του Europa League και μία πιθανή νίκη με αντίπαλο τη Μίλαν, τότε, μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητές του για να περάσει στους «16» του θεσμού, χωρίς να περάσει από τη διαδικασία των play-offs.

Ολυμπιακός: Ο επόμενος αντίπαλός του στο Europa League

Ο Ολυμπιακός γι' ακόμη μία φορά ετοιμάζεται για να υποδεχτεί στην έδρα του Μίλαν. Μία αντίπαλο που γνωρίζει πολύ καλά από το παρελθόν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους «ροσονέρι» την Πέμπτη (26/11) στις 19:45 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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Τα τελευταία χρόνια η Μίλαν βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Το καλοκαίρι που πέρασε στον πάγκο της έκατσε ο Ρούμπεν Αμορίμ. Ένας προπονητής που έκανε πράγματα και θαύματα στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως, για την ώρα με τους Ιταλούς φαίνεται ότι ψάχνει τα πατήματά του. Και σε θέματα αποτελεσματικότητας, αλλά και όσον αφορά το θέαμα.

Ο Πορτογάλος το ξέρει πολύ καλά, με αποτέλεσμα να πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους ποδοσφαιριστές του, ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα. Κάτι που για την ώρα δεν έχει συμβεί στον βαθμό που θα ήθελε ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.