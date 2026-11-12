Ο Ελληνογερμανός στόπερ που κάνει θραύση στην Ελβετία και έχει τραβήξει τα βλέμματα στην Ευρώπη

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη Λουγκάνο και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από Serie A, La Liga και Bundesliga.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Ελληνογερμανός στόπερ ο οποίος από το 2021 έως το 2024 αγωνίστηκε στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος στη Λουγκάνο, η οποία είναι στην κορυφή στην ελβετική Σούπερ Λίγκα, αφήνοντας πίσω της καθιερωμένες κορυφαίες ομάδες όπως η Βασιλεία και η Γιανγκ Μπόις.

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