 Ο Ελληνογερμανός στόπερ που κάνει θραύση στην Ελβετία και έχει τραβήξει τα βλέμματα στην Ευρώπη
ΣΠΟΡ

Ο Ελληνογερμανός στόπερ που κάνει θραύση στην Ελβετία και έχει τραβήξει τα βλέμματα στην Ευρώπη

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Στα δεξιά ο Ελληνογερμανός σέντερ μπακ, Αντώνης Παπαδόπουλος σε αγώνα της Λουγκάνο στο Europa League
Στα δεξιά ο Ελληνογερμανός σέντερ μπακ, Αντώνης Παπαδόπουλος σε αγώνα της Λουγκάνο στο Europa League/Φωτογραφία:AP

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη Λουγκάνο και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από Serie A, La Liga και Bundesliga.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Ελληνογερμανός στόπερ ο οποίος από το 2021 έως το 2024 αγωνίστηκε στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος στη Λουγκάνο, η οποία είναι στην κορυφή στην ελβετική Σούπερ Λίγκα, αφήνοντας πίσω της καθιερωμένες κορυφαίες ομάδες όπως η Βασιλεία και η Γιανγκ Μπόις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ποδοσφαιριστής Ελβετία στοπερ Ποδόσφαιρο

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα