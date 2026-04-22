Ο Έλληνας επιχειρηματίας από το ίδρυμα «Νιάρχος» που μπαίνει μπροστά στη Λιντς - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, επέστρεψε στη Λιντς ως επενδυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σηματοδοτώντας ένα ανανεωμένο κεφάλαιο στη σχέση του με τον αγγλικό σύλλογο που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε μια προσθήκη στο διοικητικό της συμβούλιο. Ο Ανδρέας Δρακόπουλος εντάχθηκε στο ΔΣ έπειτα από προσωπική επένδυση και θα βοηθήσει τον σύλλογο να βρει την καθιερωμένη θέση του στην Premier League. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Λιντς Γιουνάιτεντ, έχοντας αποκτήσει την πρώτη του επίσημη ιδιότητα μέλους της πριν από 50 χρόνια και φέρνει μια πλούσια επιχειρηματική και φιλανθρωπική εμπειρία στον σύλλογο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των «παγωνιών».

