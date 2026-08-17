Τέλος και επίσημα από την ΑΕΚ ο Νίκλας Ελίασον - Ανακοινώθηκε από την Ιντερνασιονάλ - iefimerida.gr

Την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον με την μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι του 2027 από την ΑΕΚ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) η Ιντερνασιονάλ.

Ο Νίκλας Ελίασον αποτελεί με κάθε επισημότητα «παρελθόν» από την ΑΕΚ. Εδώ και αρκετές μέρες, ήταν γνωστό πως ο Σουηδός εξτρέμ θα συνέχιζε την καριέρα του στην Βραζιλία για λογαριασμό της Ιντερνασιονάλ.

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Το βράδυ της Δευτέρας (17/8), η συμφωνία πήρε «σάρκα και οστά», με την βραζιλιάνικη ομάδα να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ελίασον, με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

«Η Sport Club Internacional ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον. Ο παίκτης έρχεται ως δανεικός από την ΑΕΚ μέχρι τον Ιούνιο του 2027». Με αυτή την φράση, η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του Σουηδού εξτρέμ.

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Η συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον

Η Ιντερνασιονάλ είχε κινηθεί δυναμικά το προηγούμενο διάστημα για την απόκτηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή, καταφέρνοντας τελικά να φτάσει σε συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους».

Σύμφωνα με όσα είχαν μεταφέρει βραζιλιάνικα Μέσα, η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 300.000 ευρώ στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Η βραζιλιάνικη ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσει το επόμενο καλοκαίρι και να αποκτήσει τα δικαιώματά του.