Ο δισέγγονος του Μουσολίνι σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Serie A - iefimerida.gr

Ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, δισέγγονος του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, πέτυχε το πρώτο του γκολ στη Serie A.

Με μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη συνέχισε την πορεία της στη Serie A η Λάτσιο! Οι Ρωμαίοι διέλυσαν με 6-2 τη Σασουόλο, παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και επιβεβαίωσαν την εξαιρετική επιθετική τους κατάσταση.

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