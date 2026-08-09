Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η «επιτυχία» της τελευταίας σεζόν, η τεράστια εκτίμηση στον Αταμάν και «ο μοναδικός παίκτης που επέβαλε στον Παναθηναϊκό AKTOR» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε εκτενή αναφορά στην περσινή σεζόν, την οποία χαρακτήρισε «άτυχη», ενώ εξέφρασε ξανά τον θαυμασμό του στον Εργκίν Αταμάν.

Η τελευταία σεζόν δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που δε βρέθηκε στο Final Four του T-Center, όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχασε την εκτίμησή του στον Εργκίν Αταμάν.

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Αυτό έγινε ξεκάθαρο στη συνέντευξή του στους «Euroinsiders», που έκανε εκτενή αναφορά στον Τούρκο τεχνικό, μιλώντας για τη σχέση τους και για την εμπιστοσύνη που του έδειξε μέσα στη χρονιά.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δε γνωρίζουμε τις πραγματικές ικανότητες της περσινής ομάδας»

Για το τι άλλαξε από την τελευταία συνάντηση με τους συντελεστές του Euroinsiders πριν δύο χρόνια: «Κοιτάξτε, όπως θυμάστε, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία του Παναθηναϊκού, να φέρουμε ξανά τον κόσμο κοντά μας και να έχει η ομάδα καλά αποτελέσματα.

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Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, μόλις είχαμε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο. Εκείνη τη χρονιά πήραμε και το πρωτάθλημα. Την επόμενη σεζόν πήγαμε στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Δυστυχώς, ένα παιχνίδι πήγε στραβά και δεν καταφέραμε να πάμε στον τελικό και να τους κερδίσουμε. Φέτος, παρότι είχαμε μεγάλες προσδοκίες, νομίζω ότι συνέβησαν αρκετά ατυχή περιστατικά. Θα τα πάρω πολύ γρήγορα. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς στην αρχή. Πολύ σημαντικούς. Ο Ματίας ήταν ένας από αυτούς. Και όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στη μέση της σεζόν με τον Ναν και στο τέλος της σεζόν με τον Κώστα. Ο Κώστας είναι η καρδιά και το μυαλό στις κρίσιμες στιγμές.

Έτσι, δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε ολόκληρη την ομάδα όχι μόνο να παίζει μαζί, αλλά ούτε καν να είναι πραγματικά προετοιμασμένη και, για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν να αγωνιστεί πλήρης. Επομένως, δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές δυνατότητες της περσινής ομάδας».

Για το αν πέρσι έπαιξε ρόλο η προετοιμασία: «Όχι, ήταν οι εθνικές ομάδες… Αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν οι εθνικές, υπήρχε και το τουρνουά που είχαμε στην Αυστραλία. Ήταν λίγο απ' όλα και ξεκινήσαμε αργά. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Εννοώ, έχουμε σπουδαίους παίκτες. Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Είναι πάντα έτοιμοι».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν νομίζω ότι ήταν αποτυχία»

«Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι ήταν αποτυχία. Νομίζω ότι ήταν επιτυχία. Πρώτον, έχουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ στο παρελθόν γήπεδο που να ανήκει στον ίδιο τον σύλλογο. Τώρα έχουμε. Καταφέραμε να επενδύσουμε δεκάδες εκατομμύρια σε αυτή την αρένα.

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Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο, όσοι το έχουν δει, έχουν πραγματικά μείνει έκπληκτοι. Το να έχουμε για πρώτη φορά το δικό μας σπίτι είναι, πιστεύω, πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Έχουμε οικογένειες, έχουμε κόσμο που έρχεται, τα εισιτήρια διαρκείας πωλούνται μέσα σε δευτερόλεπτα, όλη η Ελλάδα τηλεφωνεί και ζητάει εισιτήριο. Δηλαδή, μάλλον κάτι κάνεις σωστά. Τώρα, όμως, το μπάσκετ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Από μπασκετικής άποψης, περίμενα κάτι καλύτερο. Περίμενα κάτι καλύτερο. Αλλά σας είπα, είχαμε κάποια στραβοπατήματα στον δρόμο. Και αυτά ήταν τα αποτελέσματα που ήρθαν».

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Δεν θα έλεγα «"τρελή" (σ.σ. την σειρά). Θα χρησιμοποιούσα μια χειρότερη λέξη, αλλά είμαστε στην κάμερα. Δεν θα την πω. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πιθανότατα θα πρέπει να ξαναπάω στα δικαστήρια αν... Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που περιμένουν να κάνω ένα λάθος για να με στείλουν στα δικαστήρια και να με τιμωρήσουν με πρόστιμο. Φυσικά, θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό στο Final Four, ειδικά από τη στιγμή που θα γινόταν στο γήπεδό μας. Φυσικά και θα ήθελα να το δω αυτό. Δεν συνέβη. Η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ναι, ήταν ένας από τους λόγους που φέτος αλλάξαμε ταχύτητα».

Για τους πολλούς αστέρες: «Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή που έχεις. Αν μου επιτρέπεις, θα χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα. Και θα αναφερθώ σε προπονητές κορυφαίου επιπέδου. Ο Ίβκοβιτς. Έχει φύγει από τη ζωή. Ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών. Αλλά δεν ήταν προπονητής που μπορούσε να διαχειριστεί μια ομάδα γεμάτη αστέρες. Μπορούσε να πάρει νεαρούς παίκτες και να τους οδηγήσει στην κορυφή. Αυτό ήταν το ταλέντο του.

Μετά έχεις άλλους προπονητές, όπως ο Εργκίν Αταμάν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εντάξει, ο Ζέλικο μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά εννοώ ότι αυτοί οι δύο προπονητές μπορούν να πάρουν τους αστέρες, μια ομάδα γεμάτη αστέρες, και να πάρουν το καλύτερο από αυτούς και βλέπεις το καλύτερο μπάσκετ που έχει παιχτεί ποτέ. Ο Πίνι Γκέρσον στο παρελθόν, το ίδιο».

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ήταν απλώς μια άτυχη σεζόν»

«Νομίζω ότι αυτή η σεζόν ήταν απλώς άτυχη. Απλώς άτυχη. Δεν νομίζω ότι ήταν μια σεζόν από την οποία μάθαμε κάτι. Δεν νομίζω ότι αυτή η σεζόν μας δίδαξε κάτι. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι ένα από τα πράγματα που δεν μου άρεσαν φέτος ήταν πως δεν υπήρχε 100% στήριξη στον προπονητή και την ομάδα από όλους, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το μήνυμά μου είναι το εξής: όπως είπες, υπάρχουν νίκες και ήττες. Πότε χρειάζεται περισσότερο η ομάδα εσένα; Στις ήττες χρειάζεται τη στήριξη. Και αυτό ήταν το αντίθετο στην Ελλάδα;

Όλοι με ρωτούσαν: "Γιατί στηρίζεις τόσο πολύ τον Εργκίν φέτος; Γιατί είσαι τόσο υπέρ του Εργκίν"; Πρώτον, επειδή είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας. Μου έφερε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Και πιστεύω ότι αν είχε την πλήρη στήριξη όλων, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά».

Για το πως λειτουργεί στις μεταγραφές: «Κοιτάξτε, εγώ δεν επιλέγω τους παίκτες. Δεν επιλέγω τους παίκτες. Νομίζω ότι σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Από το 2012, όταν ανέλαβα, το 2013, ο μοναδικός παίκτης που έχω επιβάλει ποτέ ήταν ο Τζέισον Καπόνο, το 2013. Δεν έχω ποτέ, ποτέ, ποτέ εμπλακεί στην απόκτηση κάποιου παίκτη.

Φυσικά, κάθε χρόνο υπάρχει ένα μπάτζετ και είναι απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή πώς θα το χρησιμοποιήσει. Από όσα έχω ακούσει, θα το πω δημόσια. Έχω ακούσει τον Σάρας να το λέει — εγώ ο ίδιος δεν το έχω ακούσει — μου το είπε κάποιος που εμπιστεύομαι απόλυτα: ότι η καλύτερη ομάδα για να δουλέψεις είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος που δεν εμπλέκεται. Ποτέ, ποτέ δεν έχω εμπλακεί. Δεν ξέρω μπάσκετ. Δεν ξέρω τους κανόνες. Ξέρω το pick and pop, το pick and roll. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Αυτό που ξέρω είναι τα τρίποντα. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσουν τα τρίποντα. Ο Αλβέρτης είναι, για μένα, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο όλων των εποχών».

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δε μετανιώνω για τον Αταμάν»

«Τον Εργκίν τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάντα. Νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας μου τύπου "Νταλεκουάλε" στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε τις ίδιες πεποιθήσεις, τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια, πώς να το πω, ψυχολογία. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ υψηλά προσανατολισμένη ψυχολογία. Ίσως καυχιέμαι, αλλά πιστεύω το ίδιο και για τον εαυτό μου. Τώρα, πιστέψτε με, όλη τη σεζόν είχα πολλές αμφιβολίες από ανθρώπους που πίστευαν ότι ίσως θα έπρεπε να είχα κάνει την αλλαγή νωρίτερα και λοιπά, λοιπά, λοιπά.

Δεν θα είχα κάνει ποτέ την αλλαγή. Τώρα, η ημέρα που έπρεπε να πάω να συναντήσω τον Εργκίν και να του το πω, ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ενασχόλησής μου με το μπάσκετ. Γιατί, πρώτα απ' όλα, τον βλέπω ως φίλο. Στο τέλος της ημέρας πήρα την απόφαση που πίστευα ότι ήταν η καλύτερη επιχειρηματικά. Από την άλλη πλευρά, όμως, ήταν μια πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δύσκολη απόφαση.Φαντάσου ότι πρέπει να σταματήσεις μια σχέση με κάποιον που πραγματικά πιστεύεις ότι έχει πολύ μικρότερο ποσοστό ευθύνης για το αποτέλεσμα της χρονιάς απ' όσο πιστεύει ο κόσμος».

Για την αντίδραση του Άταμαν: «Ο Εργκίν ήρθε πολύ κοντά στον σύλλογο. Δέθηκε με τον σύλλογο. Δέθηκε με τους φιλάθλους. Δέθηκε μαζί μου. Δέθηκε με όλους στα αποδυτήρια».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Προς τη σωστή κατεύθυνση ο Μπουένο»

Για το NBA Europe: «Κοιτάξτε, έχουν κυκλοφορήσει τόσα πολλά σενάρια για το πώς θα γίνει αυτό. Επομένως, θα είχα διαφορετική άποψη για ένα από τα σενάρια και διαφορετική για κάποιο άλλο. Σίγουρα δεν θα ήθελα να δω τις πραγματικά μεγάλες, ας πούμε, δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ να διασπώνται, είτε στην ίδια λίγκα είτε σε διαφορετική λίγκα, να χωρίζονται σε διαφορετική λίγκα.

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Αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν γνωρίζω το ζήτημα. Όχι το ζήτημα, το αποτέλεσμα. Από επιχειρηματικής πλευράς, σίγουρα το NBA Europe θα πάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο επόμενο επίπεδο. Δυστυχώς, η προηγούμενη διοίκηση — η διοίκηση, ας την πούμε του Τζόρντι, αν προφέρω σωστά το όνομά του — δεν αξιοποίησε τίποτα. Ήταν σαν τον Ιούλιο Καίσαρα που καθόταν εκεί προσπαθώντας να δει πώς θα γίνει το αφεντικό ενός αθλήματος. Αυτό άφησε το άθλημα πολύ, πολύ πίσω. Όσον αφορά τον κύριο Μπουένο, οι πρώτες του κινήσεις δείχνουν ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν άδικο για εκείνον να έχω μια συγκεκριμένη άποψη για το τι κάνει. Είναι εκεί μόλις λίγους μήνες. Το μόνο που θέλω είναι να του ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Όλα τα σχέδια που έχει βάλει στο τραπέζι να γίνουν πραγματικότητα».

Για το αν υπήρξαν συζητήσεις με το NBA: «Δεν εμπλέκομαι στην καθημερινή λειτουργία του Παναθηναϊκού. Επομένως, εγώ, ο Δημήτρης, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση».