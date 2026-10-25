 Ο Βρούτσης κάλεσε τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μπάσκετ σε συνάντηση τη Δευτέρα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Βρούτσης κάλεσε τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μπάσκετ σε συνάντηση τη Δευτέρα

Γιάννης Βρούτσης
Γιάννης Βρούτσης / Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς την ώρα που συνεχίζονται οι απολογίες των έξι κατηγορούμενων, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή και ζήτησε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του, στο υπουργείο Αθλητισμού.

Θέμα της συνάντησης θα είναι η επόμενη ημέρα στο ελληνικό μπάσκετ, μετά και την παραίτηση Λιόλιου. 

«Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος», έχει τονίσει ο Γ. Βρούτσης.

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