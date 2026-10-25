Ο Βρούτσης κάλεσε τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μπάσκετ σε συνάντηση τη Δευτέρα - iefimerida.gr

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς την ώρα που συνεχίζονται οι απολογίες των έξι κατηγορούμενων, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή και ζήτησε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του, στο υπουργείο Αθλητισμού.

Θέμα της συνάντησης θα είναι η επόμενη ημέρα στο ελληνικό μπάσκετ, μετά και την παραίτηση Λιόλιου.

«Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος», έχει τονίσει ο Γ. Βρούτσης.

