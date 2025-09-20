Super League: Ο Βόλος επικράτησε του Αστέρα AKTOR με 2-1 και πήρε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα - iefimerida.gr

Ο Βόλος ο οποίος υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό πήρε τη νίκη με 2-1, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 8ο λεπτό, όταν ο Χουάνπι έδωσε στον Χάμουλιτς, αλλά εκείνος έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 16' ο Κάργας επιχείρησε με κεφαλιά να απειλήσει την εστία του Βόλου, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση η μπάλα πέρασε εκτός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκορ στο ματς άνοιξε για τους Βολιώτες στο 35' ο Λάμπρου, ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς και κατέληξε στην εστία του Παπαδόπουλου για το 1-0.

Ο Αστέρας έβγαλε αντίδραση μετά το τέρμα που δέχτηκε και στο 40' είχε μία τεράστια ευκαιρία με το σουτ του Καλτσά, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Βόλος απάντησε με τον Χάμουλιτς, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό και το σκορ παρέμεινε ως έχει.

Στο δεύτερο μέρος και στο 59', ο Βόλος βρέθηκε πολύ κοντά στο 2-0 με τον Κόμπα να κάνει το πλασέ, ο Παπαδόπουλος έδιωξε αρχικά με τον ώμο, αλλά ο Ιβάνοφ ήταν αυτός που έσωσε στη γραμμή τους Αρκάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν με τους Λάμπρου και Φορτούνα στο 64' και στο 72', κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με τον τελευταίο. Ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά και ο Φορτούνα έγραψε το 2-0.

Στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω κάτω στο ματς. Ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι στο 81', ο Μακέντα ήταν εύστοχος για το 2-1, ενώ στο 86', ο Χαραλαμπόγλου έκανε το 2-2, όμως η φάση ελέγχθηκε στο VAR, το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και έτσι έμεινε το 2-1 για τον Βόλο.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77′ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα, Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ (64′ Αλμυράς), Καλτσάς (76′ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (14′ Μπαρτόλο – 76′ Πομόνης), Κετού (64′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.