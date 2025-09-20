Super League: Ο Άρης με Μισεουί πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Κηφισιάς - Μοιρασιά για Πανσερραϊκό και Ατρόμητο - iefimerida.gr

Ο Άρης με Μισεουί επικράτησε της Κηφισιάς με 1-0, στην ισοπαλία 1-1 έμειναν Πανσερραϊκός και Ατρόμητος.

Κηφισιά και Άρης συναντήθηκαν στο Αγρίνιο και το γήπεδο του Παναιτωλικού, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά κύλησαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση και για τις δύο ομάδες μέχρι και το 17', όταν ο Γαλανόπουλος πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή, σούταρε αλλά ο Ξενόπουλος κατάφερε να μπλοκάρει. Δύο λεπτά αργότερα, η Κηφισιά βρήκε δίχτυα με τον Πόμπο, όμως το γκολ δεν μέτρησε έπειτα από έλεγχο στο VAR, καθώς πριν είχε προηγηθεί επαφή της μπάλας με το χέρι του Τεττέι.

Στο 31' ο Τεχέρο έκανε τη σέντρα από δεξία, το σουτ του Μορόν όμως από διαγώνια θέση κατέληξε εκτός εστίας, ενώ στο 45+4', η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της κόκκινης κάρτας στον Χουχούμη, ο οποίος μάρκαρε με τις τάπες τον αστράγαλο του Μορόν.

Στο δεύτερο μέρος και στο 50', ο Άρης είχε μία καλή στιγμή με την ωραία πάσα του Μόντσου να βρίσκει τον Μορόν, αλλά ο Ισπανός αστόχησε, ενώ ξανά ο ίδιος στο 57' αφού δέχτηκε τη μπάλα από τον Ράτσιτς, προσπάθησε με ένα ωραίο τελείωμα να κάνει το 0-1, αλλά ο Ξενόπουλος του είπε «όχι».

Ο Γιαννιώτας στο 71' έβγαλε μία καλή σέντρα, αυτή βρήκε τον αμαρκάριστο Μόντσου, εκείνος έκανε την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Η Κηφισιά είχε μία πολύ καλή στιγμή στο 79', όταν ο Τεττέι βγήκε στην αντεπίθεση το σουτ που επιχείρησε όμως πέρασε εκτός της εστίας του Διούδη.

Τρία λεπτά πριν το 90', ο Άρης ήταν αυτός που τελικά βρήκε το γκολ. Ο Τεχέρο τροφοδότησε τον Μισεουί και εκείνος με το αριστερό έγραψε το 0-1 και χάρισε τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

Tην ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός υποδέχτηκε τον Ατρόμητο στις Σέρρες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη τελική στο ματς μόλις στο 1ο λεπτό με τον Κίνι, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν δύο λεπτά αργότερα με τον Φαλέ, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Στο 18', ο Ατρόμητος βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο ματς, όταν ο Μπακού έδωσε στον Μίχορλ και εκείνος με απίθανο σουτ έκανε το 0-1. Ο Πανσερραϊκός στη συνέχεια έψαχνε την απάντηση, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 39' με το δυνατό σουτ του Μπαλζάνκι το οποίο όμως βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με ένα γκολ εις βάρος του.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με στόχο να φέρουν το ματς στα ίσα. Στο 49' ο Ντε Μάρκο με κεφαλιά, στο 54' ο Φαλέ και στο 58' ο Ρουμιάντσεβ δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, το έκανε όμως ο Μάρας στο 69'.

Ο Λυρατζής έκανε το γύρισμα στον Μάρας και εκείνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης.

Στα τελευταία λεπτά, οι Περιστεριώτες αύξησαν την πίεση, οι γηπεδούχοι όμως άντεξαν και ο αγώνας έληξε 1-1, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.