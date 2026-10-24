Απίστευτο σκηνικό: Ο αρχηγός της Γουέστ Χαμ Κ21 πέτυχε δύο γκολ από το κέντρο στο ίδιο ματς (video) - iefimerida.gr

Τι είναι καλύτερο από μία γκολάρα από το κέντρο του γηπέδου; Δύο γκολάρες από το κέντρο του γηπέδου θα απαντούσε ο Πρέστον Φέρον!
Τι είναι καλύτερο από μία γκολάρα πίσω από τη σέντρα; Δύο γκολάρες από το κέντρο του γηπέδου στο ίδιο παιχνίδι, θα απαντούσε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Πρέστον Φέρον, ο οποίος πέτυχε κάτι πραγματικά απίστευτο με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ Κ21!
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