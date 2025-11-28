 Βρετανία-Λιθουανία: Ο απίθανος Σαργκιούνας έβαλε 9 πόντους σε 10 δευτερόλεπτα και «ξέρανε» τους Βρετανούς - Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Βρετανία-Λιθουανία: Ο απίθανος Σαργκιούνας έβαλε 9 πόντους σε 10 δευτερόλεπτα και «ξέρανε» τους Βρετανούς - Δείτε βίντεο

Λιθουανία μπάσκετ Μεγάλη Βρετανία
Ο Λιθουανός Ίγκνας Σαργκιούνας νίκησε... μόνος του τη Μεγάλη Βρετανία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια συγκλονιστική παράσταση επιφύλασσε στο φίλαθλο κοινό ο Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος σόκαρε τη Βρετανία στο ματς με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Mundobasket.

Ο άσος της «Λιέτουβα» σημείωσε 9 πόντους σε 10 δευτερόλεπτα και «ξέρανε» τους Βρετανούς που ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς έχασαν το ματς μέσα από τα χέρια τους.

Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Λιθουανίας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοιο χιτσκοκικό φινάλε. Ο Σαργκιούνας έβαλε 3/3 τρίποντα στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα κι άφησε τους γηπεδούχους αποσβολωμένους, οπαδούς και παίκτες.

Ο Σαργκιούνας θύμισε τις επικές εμφανίσεις των Τρέισι ΜακΓκρέιντι και Ρέτζι Μίλερ οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ανάλογα επιτεύγματα. Πριν από 30 χρόνια, στις 7 Μαΐου 1995, ο Μίλερ σημείωσε 8 πόντους σε 9 δευτερόλεπτα, οδηγώντας τους Πέισερς στη νίκη με ανατροπή στον 5ο αγώνα των Ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του 1995 εναντίον των Νικς.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2004, ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι πραγματοποίησε μια εμβληματική εμφάνιση σε μια επική νίκη με ανατροπή εναντίον των Σπερς σημειώνοντας 13 πόντους σε 35 δευτερόλεπτα!

Δείτε το σόου του Λιθουανού άσου

