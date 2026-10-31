Ο αντικαταστάτης του Βιεϊρά που συνελήφθη τρεις φορές για τρομοκρατία - iefimerida.gr

Η τρελή ιστορία του Ιμπραΐμ Μααρούφι που όλοι περίμεναν να κάνει μεγάλη καριέρα, αλλά ο ένας δανεισμός ακολουθούσε τον άλλον.

Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι γραφτό να κάνουν μεγάλη καριέρα, παρά τις ικανότητες που μπορεί να έχουν και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως να εμφανιστούν μπροστά τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Ιμπραΐμ Μααρούφι.

Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι «νερατζούρι» περίμεναν πως θα εκτόπιζε τον Πατρίκ Βιεϊρά από την βασική εντεκάδα της ομάδας.

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