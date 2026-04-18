Ο Αντετοκούνμπο… απέρριψε το Λος Άντζελες ως πιθανό προορισμό στην καριέρα του: «Υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στην μεταγραφική περίοδο της επόμενης σεζόν στο NBA.

Από την σεζόν που διανύουμε ακούστηκαν σενάρια ανταλλαγών, αλλά έμεινε στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι όμως μετά από αρκετά χρόνια, έμειναν εκτός play off.

Ο Αντετοκούνμπο, που πλέον είναι σε περίοδο διακοπών, εμφανίστηκε σε podcast και ρωτήθηκε για… πόλεις που ενδεχομένως να του αρέσουν, με πρώτο το Λος Άντζελες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απέρριψε ωστόσο κατευθείαν…

«Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει», είπε ο Αντετοκούνμπο.

Αν και αρκετές ομάδες τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, αυτός φαίνεται πως σε περίπτωση που δεν μείνει στο Μιλγουόκι, να κοιτάξει για αγορά στην ανατολική ακτή ή νότια, προς Τέξας μεριά…

Σαν Αντόνιο, Ντάλας, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι είναι από τις ομάδες που έχουν ακουστεί και δεν πρέπει να αποκλειστεί ένα τέτοιο σενάριο, αν δεν καταφέρουν να τον κρατήσουν οι Μπακς στην επόμενη σεζόν που λήγει και το συμβόλαιό του.