Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο στους Μπακς αμφισβήτησε το μπασκετικό του IQ και ο Γιάννης έμεινε... άφωνος [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε με αιχμηρό τρόπο στα σχόλια του πρώην προπονητή του στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, που αμφισβήτησε το μπασκετικό του IQ.

Σάλος έχει προκληθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού καθώς ο Ντοκ Ρίβερς δήλωσε πρόσφατα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πως «δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ και είναι... δύσκολος». Αιχμηρά σχόλια που «άναψαν» φωτιές στο NBA και φυσικά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Χιτ δεν τα άφησε αναπάντητα για τον πρώην προπονητή του στους Μιλγουόκι Μπακς. Το «μένω άφωνος», τα είπε όλα!

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Η αντίδραση του Αντετοκούνμπο: «Μένω άφωνος...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε αρχικά πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν είναι πλέον προπονητής του, καθώς συνεργάζεται πια με τον Έρικ Σποέλστρα. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει συνέχεια στην κόντρα, επισημαίνοντας πως οι λόγοι πίσω από τις δηλώσεις του πρώην τεχνικού των Μπακς θα πρέπει να αναζητηθούν από τον ίδιο.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι προπονητής μου. Ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σποέλστρα. Είναι ένας προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκα στο παρελθόν. Μένω άφωνος. Πρέπει να πας να τον ρωτήσεις γιατί ένιωσε έτσι. Αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου.

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Πρέπει να επικεντρωθώ στην ομάδα μου και σε αυτά που έχω να κάνω. Θεέ μου, αυτό είναι τρελό! Ποτέ μην αφήνεις την πικρία ή την κακία να μπαίνει μπροστά στους στόχους και τα όνειρά σου. Είναι παράλογο. Πρέπει να ρωτήσεις εκείνον γιατί είπε όσα είπε, όχι εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σταρ των Χιτ.

Ρίβερς: «Δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ»

Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς σε συζήτησή του με τον γνωστό δημοσιογράφο και podcaster Μπιλ Σίμονς, όπου αναφέρθηκε στην περίοδο της συνεργασίας του με τον Γιάννη στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Αμερικανός προπονητής δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στον Έλληνα διεθνή, χαρακτηρίζοντάς τον δύσκολο παίκτη, ενώ αμφισβήτησε και το επίπεδο του μπασκετικού του IQ.

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Παράλληλα, υποστήριξε πως το παιχνίδι του είναι αρκετά μονοδιάστατο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να βελτιώσει την εκτελεστική του ικανότητα και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή τεχνική του σουτ.

«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με απίστευτα γρήγορο ρυθμό και είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και στην πάσα, αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ. Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του», ανέφερε ο Ρίβερς.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης του σουτ του Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας πως η σωστή εκτέλεση απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση ακόμη και στις καθημερινές προπονήσεις. «Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα. Αυτό που πρέπει ακόμη να μάθει είναι η αξία της σωστής εκτέλεσης.

Πόσο σημαντικό είναι, στην προπόνηση και στα σουτ πριν από αυτήν, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην εκτέλεση. Τώρα έχει έναν προπονητή που είναι από τους καλύτερους στον τομέα αυτό», επισήμανε.