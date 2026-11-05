Ο «αλύγιστος» Ολυμπιακός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του... βιολί [βίντεο] - iefimerida.gr

11 ματς να «μασά» σίδερα, 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 3 γκολ παθητικό για τον ασταμάτητο Ολυμπιακό που έχει πάθει... αλλεργία στις ήττες στην League Phase του Europa League.

Ποιος μπορεί να σταματήσει αυτόν τον Ολυμπιακό; Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Γαλλία, μένοντας στο 0-0 με τη Ρεν στο «Roazhon Park», και διεύρυναν το εντυπωσιακό αήττητο σερί τους στη League Phase του Europa League στα 11 συνεχόμενα παιχνίδια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες έφτασαν τους 10 βαθμούς, παραμένοντας δυνατά στη «μάχη» για την απευθείας πρόκριση στους «16» και την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Ωστόσο, αυτό που αν μη τι άλλο εντυπωσιάζει είναι η συνέπεια και η σταθερότητα που παρουσιάζουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Μεγάλος στόχος φυσικά του Ολυμπιακού όχι απλά να διευρύνει το σερί του, αλλά να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ευελπιστούν να φτάσει η ομάδα μέχρι το τέλος της διαδρομής και να γράψει ξανά ιστορία στα ευρωπαϊκά σαλόνια που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει.

Από την Μπράγκα μέχρι τη Ρεν - Το σερί που δεν λέει να σταματήσει

Το αήττητο σερί του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League έχει πλέον φτάσει τα 11 ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν σε αυτό το διάστημα επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, έχοντας συγκεντρώσει 25 βαθμούς από τους 33 διαθέσιμους. Ακόμη πιο εντυπωσιακή, όμως, είναι η αμυντική τους επίδοση, καθώς έχουν πετύχει 13 γκολ και έχουν δεχθεί μόλις τρία, κρατώντας ανέπαφη την εστία τους σε οκτώ από τις έντεκα αναμετρήσεις!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν τη σεζόν 2024/25, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Μπράγκα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ακολούθησε το σπουδαίο διπλό με 1-0 απέναντι στη Μάλμε, ενώ στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Ρέιντζερς, τη Στεάουα Βουκουρεστίου και την Τβέντε.

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περνά νικηφόρα από την έδρα της Πόρτο με 1-0 και να ολοκληρώνει την παρουσία της στη συγκεκριμένη League Phase με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας 3-0 της Καραμπάγκ.

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο Europa League και το νέο σερί των νικών

Παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη ευρωπαϊκή σεζόν ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Champions League, η επιστροφή του στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν άλλαξε τίποτα στη νοοτροπία του και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και το μέταλλο που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά στη φετινή League Phase, ξεκινώντας με νίκη 2-1 απέναντι στη Γιαγκελόνια. Στη συνέχεια πανηγύρισαν ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στη Μαρσέιγ, επικρατώντας με 1-0 στη Γαλλία, ενώ ακολούθησε ακόμη μία επιτυχία, αυτή τη φορά με 2-1 κόντρα στη Σπάρτα Πράγας.

Το 0-0 απέναντι στη Ρεν ήρθε να προστεθεί σε αυτή την εντυπωσιακή ακολουθία αποτελεσμάτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα στους 11. Στο παιχνίδι με τη Ρεν, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις ευκαιρίες τους για να φύγουν ακόμη και με το τρίποντο από τη Γαλλία, ιδιαίτερα στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Στη συνέχεια δέχθηκαν πίεση από τους γηπεδούχους, όμως κατάφεραν να διατηρήσουν την αμυντική τους συνοχή, με τον Ορτέγκα να... σώζει τον Ολυμπιακό με τεράστια απόκρουση στις καθυστερήσεις για να διατηρήσει το εντυπωσιακό αήττητο.