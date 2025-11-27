 Συγκινητικές στιγμές στον αγώνα Ιταλία-Ισλανδία: Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε [βίντεο] - iefimerida.gr
Συγκινητικές στιγμές στον αγώνα Ιταλία-Ισλανδία: Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε [βίντεο]

O Ακίλε Πολονάρα αποθεώνεται στο γήπεδο
O Ακίλε Πολονάρα αποθεώνεται στο γήπεδο / Φωτογραφία: Τwitter, Lega Basket Serie A
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Συγκλονιστικές στιγμές σημειώθηκαν στο παιχνίδι της Εθνικής Ιταλίας στο μπάσκετ με την Ισλανδία, καθώς στο γήπεδο βρέθηκε ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο πρώην διεθνής άσος΅, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, φόρεσε μία μάσκα και βρέθηκε στις κερκίδες.

Όταν η κάμερα στράφηκε προς το μέρος του και ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα η παρουσία του, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι και τον αποθέωσε, με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα.

