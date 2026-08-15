Η Ντρισμπιώτη δίνει... ραντεβού και για το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: «Μη με προκαλείς, θα είμαι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πήρε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στα 42 της χρόνια και έδωσε ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση, το 2028.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά την τρομερή της επιτυχία και το χρυσό στο Μόναχο, το 2022 στο Μόναχο, πέτυχε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο.

Στα 42 της χρόνια, με ατομικό ρεκόρ 3:22:16 κατετάγη τέταρτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στον μαραθώνιο βάδην, τονίζοντας στην κάμερα της ΕΡΤ πως ένας τραυματισμός την πήγε αρκετά πίσω στην προετοιμασία της.

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Ενώ ανταποκρίθηκε στην… πρόκληση και έδωσε ραντεβού για το Ευρωπαϊκό του 2028.

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν»

«Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο, δεν το είχα καν στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πως θα πάει ο αγώνας είναι ο πρώτος μαραθώνιος για εμένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη την χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα, έκανα μόνο έναν γιατί είχα έναν τραυματισμό που με άφησε πάνω από 25 ημέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 ημέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι μία μεγάλη επίδοση νομίζω, πανελλήνιο ρεκόρ».

Για τη δυσκολία του αγωνίσματος: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι η διαδρομή να ήταν λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι παρά στη δυσκολία των συνθηκών που έχουμε άλλες φορές.

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Για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ελληνικής αποστολής μετά τον Τεντόγλου: «Λένε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι καλή, για εμένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε κι ένα μετάλλιο και να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα καλύτερη ή τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα των τοπ αθλητών της Ελλάδας, δεν με πειράζει.

Για την παρουσία της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ. Εγώ το πάω μέρα-μέρα. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή. Όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή».

Για το αν θα είναι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: «Μη με προκαλείς, θα είμαι!».