Αναστασία Ντραγκομίροβα: «Ζω τη ζωή που θέλω εγώ» -Το ξέσπασμα για τα σχόλια στα social media και τη ΔΕΠΥ - iefimerida.gr

Η 23χρονη πρωταθλήτρια του επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα μιλά ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται στα social media, την επιλογή της να βάφεται στους αγώνες και τη ΔΕΠΥ.

Με αφορμή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, η Αναστασία Ντραγκομίροβα έστειλε το δικό της μήνυμα απέναντι στα κακόβουλα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media, τονίζοντας πως η πορεία και η επιτυχία ενός αθλητή κρίνονται από το πάθος, τη δουλειά και την προσπάθειά του.

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Η Αναστασία Ντραγκομίροβα συγκλονίζει

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα ξεκίνησε δυναμικά την προσπάθειά της στο έπταθλο του Μπέρμιγχαμ, όμως ένας τραυματισμός στο δεξί πόδι δεν της επέτρεψε να συνεχίσει όπως θα ήθελε. Η ατυχία στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να τοποθετηθεί δημόσια για ένα διαφορετικό ζήτημα που την αφορά.

Συγκεκριμένα, για τα σχόλια για την εμφάνισή της. Η 23χρονη πρωταθλήτρια ξεκαθάρισε πως το μακιγιάζ αποτελεί για την ίδια προσωπική επιλογή, τρόπο έκφρασης και πηγή αυτοπεποίθησης. Όπως τονίζει, τίποτα από αυτά δεν αναιρεί τη σκληρή δουλειά που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, ούτε την αφοσίωση που δείχνει καθημερινά στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Παράλληλα, η Ντραγκομίροβα που έχει κριθεί για το ιδιαίτερο στιλ της, αναφέρθηκε ανοιχτά και στη ΔΕΠΥ, εξηγώντας πως το γεγονός ότι καταπιάνεται ταυτόχρονα με πολλά διαφορετικά πράγματα αποτελεί μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ως άνθρωπος.

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Το μήνυμα της Αναστασίας Ντραγκομίροβα

«Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία. Το να επιλέγω να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στον στίβο είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω ή πόσο φτύνω αίμα για το άθλημά μου.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο Facebook

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Μπαίνω στο στάδιο για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, όχι για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι.

Για να λειτουργήσω, χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, ακριβώς έτσι λειτουργεί η ΔΕΠΥ. Δεν με νοιάζουν τα σχόλια. Απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε γιατί;

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Επειδή θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα. Πόσο μάλλον τη ζωή για την οποία θα γράψουν οι "πολεμιστές του πληκτρολογίου". Επειδή εγώ ζω πραγματικά, ενώ εκείνοι απλώς κάθονται και με κοιτούν αντί να ζήσουν τη δική τους ζωή! Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου!»