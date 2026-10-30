Ντουμπάι - Χάποελ 97-83: Η ομάδα του Πασκουάλ επέστρεψε στις νίκες με πρωταγωνιστή Πετρούσεφ - iefimerida.gr

Επιστροφή στις νίκες για την Ντουμπάι, η οποία επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83 και την έφτασε στη βαθμολογία της Euroleague στο 6-3 ρεκόρ.

Η Ντουμπάι άφησε πίσω της την ήττα από την Παρί και επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83 για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-3, φτάνοντας τη Χάποελ στη βαθμολογία.

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Για την ομάδα του Πασκούαλ ξεχώρισε ο Πετρούσεφ που σταμάτησε στους 20 πόντους, με τον Οκόμπο να προσθέτει άλλους 18 καταγράφοντας και πέντε ασίστ.

Η Ντουμπάι τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο με πρωταγωνιστή Πετρούσεφ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να εκμεταλλεύονται τους ψηλούς τους, με τους Καμπενγκέλε και Οτούρου να κυριαρχούν κοντά στο καλάθι. Η Χάποελ πήρε προβάδισμα με 13-16, ωστόσο κάπου εκεί πάτησε παρκέ ο Πετρούσεφ.

Η επιδραστικότητα του Σέρβου ήταν εμφανής, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια και να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους με 29-22 στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου.

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Ο Οκόμπο έστειλε τη διαφορά στο +10 (42-32), ωστόσο Καμπόκλο και ΛεΝτέι έδωσαν λύσεις για την ισραηλινή ομάδα, η οποία κατάφερε να μειώσει τη διαφορά λίγο πριν την ανάπαυλα σε 45-40.

Με πλουραλισμό στην επίθεση η Ντουμπάι επικράτησε της Χάποελ

Η Ντουμπάι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με το... πόδι πατημένο στο γκάζι. Με προσωπικά καλάθια από Μούσα και Μπέικον, η ομάδα του Πασκουάλ «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +12 (62-50).

Μια εύστοχη βολή του Πετρούσεφ έγραψε το 68-52, με την τρίτη περίοδο να λήγει στο 74-60 με προσωπικό καλάθι του Οκόμπο.

Στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, η Χάποελ προσπάθησε να μπει και πάλι στη διεκδίκηση της νίκης, με τον Μίσιτς να παίρνει τις επιθέσεις για την ομάδα του Ιτούδη.

Οι επιθέσεις ήταν αυτές που είχαν τον λόγο στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τη Χάποελ να μην μπορεί να μειώσει τη διαφορά για να απειλήσει τη Ντουμπάι. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 97-83 χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα