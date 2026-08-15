Θέλει να κάνει τον Κωνσταντέλια συμπαίκτη του Καρέτσα η Ντόρτμουντ -Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της Bild - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στα… ραντάρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Ελ Μάλα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η γερμανική Bild, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έχει μπει στη λίστα των Βεστφαλών ως εναλλακτική για την ενίσχυσή τους.

Οι Γερμανοί έχουν ήδη προσθέσει στη μηχανή τους τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θέλουν, όπως φαίνεται, να δημιουργήσουν ελληνική παροικία.

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Όπως αναφέρει η Bild, ο Κωνσταντέλιας όχι απλώς βρίσκεται στο κάδρο, αλλά έχει υπάρξει και επικοινωνία με την πλευρά του παίκτη.

Μάλιστα, δίνοντας συνέχεια στο ρεπορτάζ, η Ντόρτμουντ φαίνεται πως προσφέρει ένα ποσό που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που παρθεί η απόφαση να προχωρήσει για τη μεταγραφή.

Ενώ και στον ίδιο τον Κωνσταντέλια φαίνεται ότι προσφέρει ένα ποσό της τάξεως των τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, για να τον πείσει να αφήσει τα «ασπρόμαυρα» του ΠΑΟΚ και να γίνει κάτοικος Βεστφαλίας.