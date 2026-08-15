Ντόρτμουντ - Ρόμα 2-2: «Έλαμψε» ο Καρέτσας που... άγγιξε το γκολ, ντεμπούτο και για Κουλιεράκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεχώρισε στο δυνατό φιλικό της Ντόρτμουντ με τη Ρόμα, έχοντας συμμετοχή στο πρώτο γκολ και δοκάρι, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.



Έντονο ελληνικό χρώμα είχε η φιλική αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Ρόμα το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στο «Signal Iduna Park», με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 2-2 και τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

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Ο Καρέτσας βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Ντόρτμουντ και ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Βεστφαλούς. Ο 18χρονος διεθνής είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του πρώτου γκολ της ομάδας του, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε μία ανάσα από το να σκοράρει, βλέποντας το δυνατό σουτ του να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Από την πλευρά του, ο Κουλιεράκης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό για τη Ρόμα.

Προβάδισμα δύο τερμάτων για τη Ρόμα και απάντηση της Ντόρτμουντ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Ρόμα, η οποία χρειάστηκε λιγότερο από δέκα λεπτά για να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Ντιμπάλα άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κριστάντε εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος της γερμανικής άμυνας και έκανε το 0-2.

Η αντίδραση της Ντόρτμουντ, ωστόσο, ήταν άμεση και σε αυτή είχε συμμετοχή ο Καρέτσας. Στο 12ο λεπτό ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα έφτασε στη συνέχεια στον Σβένσον και εκείνος τροφοδότησε τον Ριέρσον, ο οποίος με προβολή μείωσε σε 1-2.

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Οι Βεστφαλοί συνέχισαν να πιέζουν και πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο κατάφεραν να επαναφέρουν το παιχνίδι σε ισορροπία. Στο 28' ο Ριέρσον από εκτελεστής μετατράπηκε σε δημιουργό, με τον Γκιρασί να βρίσκει δίχτυα και να διαμορφώνει το 2-2, που παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Ο «κεραυνός» του Καρέτσα σταμάτησε στο δοκάρι

Ο Καρέτσας παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και μετά την ανάπαυλα και μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου άγγιξε ένα εντυπωσιακό γκολ. Στο 48' βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό αριστερό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι της Ρόμα.

Ο 18χρονος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο 60ό λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Μαρσέλ Σάμπιτσερ. Την ίδια στιγμή ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε στο παιχνίδι για λογαριασμό των «τζαλορόσι», αντικαθιστώντας τον Ερμόσο, με αποτέλεσμα οι δύο Έλληνες διεθνείς να μη βρεθούν τελικά αντίπαλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Καρέτσα να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις με την εμφάνισή του και τον Κουλιεράκη να προσθέτει ακόμη ένα ημίωρο συμμετοχής με τη νέα του ομάδα ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.