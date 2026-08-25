Ντόρτμουντ: Το ψυχολογικό «ντοπάρισμα» του Καρέτσα στον Κωνσταντέλια πριν το παιχνίδι με την Μπάγερν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζουν να χτίζουν την σχέση τους, αφού πλέον θα έχουν καθημερινή επαφή ως συμπαίκτες στην Ντόρτμουντ.

Οι δυο τους έχουν μια εξαιρετική φιλία που ξεκίνησε από την Εθνική Ελλάδας, η οποία φάνηκε και από την αντίδραση του Καρέτσα, όταν ολοκληρώθηκε η μεταγρφή του Κωνσταντέλια στους Βεστφαλούς.

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Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας με την Μπάγερν, η νίκη μπορεί να μην ήρθε, όμως η εικόνα του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν εντυπωσιακή, κάνοντας όλη την Γερμανία να παραμιλά. Σε αυτή την εμφάνιση, πιθανώς να έπαιξε έμμεσο ρόλο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.



Καρέτσας: Τα εμψυχωτικά λόγια στον Κωνσταντέλια

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, οι δύο Έλληνες παίκτες πάτησαν για πρώτη φορά χορτάρι, ενόψει και του μεγάλου αγώνα, με τον Κωνσταντέλια να είναι εμφανώς αγχωμένος για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του, λέγοντας στον Καρέτσα που ήταν δίπλα του: «Δεν είμαι έτοιμος για αυτό».



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Η πρώτη κίνηση του συμπαίκτη του ήταν να το εμψυχώσει, σε μια προσπάθεια να αποβάλλει όλο το άγχος που τον είχε κατακλύσει. Έτσι, ο Καρέτσας του απάντησε αμέσως: «Είσαι, είσαι».

Εν τέλει, ο Κωνσταντέλιας πέρασε αλλαγή στο δεύτερο μέρος και συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο κοινό της Ντόρτμουντ πραγματοποιόντας μια εξαιρετική εμφάνιση, για την οποία θα πρέπει να ευχαριστεί και τον Έλληνα συμπαίκτη του για τα ενθαρρυντικά του λόγια.