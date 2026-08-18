Ο Ντιέγκο Σιμεόνε... κόβει την όρεξη της Μπαρτσελόνα για Άλβαρες -«Χτίζουμε την Ατλέτικο γύρω του, ο ιδιοκτήτης ήταν ξεκάθαρος» - iefimerida.gr

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Χούλιαν Άλβαρες, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να ξεκαθαρίζει πως «χτίζει» την Ατλέτικο Μαδρίτης γύρω του.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα... σίριαλ του φετινού καλοκαιριού έχει εξελιχθεί το μέλλον του Χούλιαν Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Αργεντινός επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όμως όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στην Μαδρίτη.

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Η πρεμιέρα των «ροχιμπλάνκος» στην φετινή La Liga είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (19/8, 22:00), με την ομάδα του Σιμεόνε να φιλοξενεί την Μάλαγα. Ο Χούλιαν Άλβαρες δεν θα αγωνιστεί, όπως επιβεβαίωσε στην συνέντευξη Τύπου ο Αργεντίνος προπονητής.

Ωστόσο, ο Άλβαρες δεν έμεινε εκτός αποστολής λόγω... μεταγραφής. Όπως επιβεβαίωσε ο «Τσόλο», ο 26χρονος επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα από τις διακοπές του μετά το Μουντιάλ 2026. Ως εκ τούτου, δεν βρίσκεται στο 100%.

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Όλα όσα είπε ο Ντιέγκο Σιμεόνε για την κατάσταση του Άλβαρες και ενδεχόμενη μεταγραφή του

Για την κατάστασή του: «Δεν πιστεύουμε ότι ο Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να αγωνιστεί ή να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα. Ελπίζουμε ότι, μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες, θα σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και θα είμαστε πιο κοντά στο επίπεδο που θέλουμε να βρίσκεται».

Για την ενδεχόμενη μεταγραφή του παίκτη: «Αν ο ιδιοκτήτης του συλλόγου μίλησε με τόσο κατηγορηματικό τρόπο, τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο δικαστήριο: τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προσθέσουμε».