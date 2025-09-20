Ντέσερς: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι, αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή μπορεί ν’ αλλάξει πολλά στην ατμόσφαιρα» - iefimerida.gr

Την πίστη του στο δυναμική και στην προοπτική που έχει το υλικό του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Σίριλ Ντέσερς σε συνέντευξή του στην Cosmote TV.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός, που σημείωσε την περασμένη Τετάρτη (17/9) το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea, μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι στο πλαίσιο του pregame της εκπομπής Sportshow ενόψει του αυριανού (21/9, 21:00) μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και τόνισε πως μία νίκη επί του «αιώνιου» αντιπάλου, μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην ατμόσφαιρα, αλλά και στην ψυχολογία όλης της ομάδας, ενώ έδειξε πεπεισμένος πως ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση να κάνει καλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Σίριλ:

Είσαι λίγο καιρό στον σύλλογο, λίγες ημέρες, έπαιξες και το πρώτο σου παιχνίδι. Έχουν αλλάξει πολλά από τη μια στιγμή στην άλλη, σε μια διαδικασία που ίσως και να μην την περίμενες. Πως προσπαθείς να προσαρμοστείς σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα;

«Nαι βρίσκομαι εδώ ακριβώς μια εβδομάδα. Έφθασα αργά γιατί έπρεπε να πετάξω από τη Νότιο Αφρική μέχρι εδώ, μετά το παιχνίδι της Εθνικής Νιγηρίας. Και είναι καλό που επιτέλους είμαι εδώ, γιατί υπέγραψα το συμβόλαιο και στη συνέχεια ενσωματώθηκα με την Εθνική μου ομάδα για δέκα ημέρες. Είναι καλό που επιτέλους είμαι εδώ με τους συμπαίκτες μου και φοράω αυτή την όμορφη φανέλα. Ναι υπήρξαν αρκετές δραστήριες ημέρες, ιδιαίτερες ημέρες, όμως ήταν καλό που βρέθηκα στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου για πρώτη φορά και είμαι καλά που επιτέλους ξεκίνησα».

Έχεις αγωνιστεί σε πολλές ομάδες, μπορείς να αντιληφθείς τις διαφορές, αν μια ομάδα αν είναι καλή ή όχι. Έχεις συναντήσει νέους ποδοσφαιριστές, θεωρείς πως η ομάδα βάσει της ποιότητας που διαθέτει, έχει αδικήσει τον εαυτό της στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος;

«Nαι σίγουρα, αν δεις την κατάσταση που είναι τώρα. Νομίζω πως ήταν ένα καλό καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός είχε κάποια δύσκολα παιχνίδια, αλλά τελικά προκρίθηκε στο Europa League που ήταν ένας στόχος. Το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα δεν ήταν εύκολο, αλλά αν μπορώ να δω την ποιότητα της ομάδας μετά από μια μόλις εβδομάδα, πιστεύω πως υπάρχει. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο να βγεις στο γήπεδο και να κερδίσεις μόνο με την ποιότητα. Όχι, χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερο τύχη ή χρειάζεται να αλλάξεις κάποια πράγματα τακτικά, αλλά είμαι σίγουρος πως με αυτά που έχω δει από την ομάδα θα κάνουμε καλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν. Χρειάζεται μια στιγμή, ένα... κλικ και όλα θα πάρουν το δρόμο τους».

Kατά τη διάρκεια της καριέρας σου έχεις παίξει μεγάλα ντέρμπι και γνωστά ντέρμπι στην Ευρώπη. Φέγενορντ-Άγιαξ, Σέλτικ -Ρέιντζερς, τώρα αντιμετωπίζεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον Ολυμπιακό. Πως περιμένεις αυτό το παιχνίδι και πως περιμένεις να ζήσεις αυτή την αναμέτρηση;

«Νομίζω πως είναι τιμή να αγωνιστώ σ’ αυτό το ντέρμπι μετά από αυτά που ανέφερες πριν. Στην Ολλανδία και στη Σκωτία προφανώς είναι τα μεγαλύτερα παιχνίδια μέσα στη σεζόν για τους οπαδούς, αλλά και για τις ομάδες. Ανυπομονώ γι’ αυτό, είναι οι πιο όμορφοι αγώνες που μπορείς να παίξεις ίσως σε ολόκληρη την καριέρα σου. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το παιχνίδι και όπως είπαμε πριν, έχουμε ποιότητα σαν ομάδα και θεωρώ πως αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή (σ.σ. 21/9) μπορεί ν’ αλλάξει πολλά στην ατμόσφαιρα, όπως επίσης στην αυτοπεποίθηση και την πίστη της ομάδας. Ότι είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι και πάμε για το επόμενο βήμα».