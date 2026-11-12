Η απίθανη... κατάρα που συνδέει τον Ντε Λιχτ με τους προπονητές του και «έδιωξε» τον Κάρικ!

Ο Μάικλ Κάρικ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την... κατάρα του Ντε Λιχτ με τους προπονητές του να συνεχίζεται.

Το πρωί της Πέμπτης (12/11), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε και επίσημα την απόλυση του Μάικλ Κάρικ, αλλάζοντας... σελίδα. Ο 45χρονος προπονητές «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα στην φετινή Premier League, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην 18η θέση μετά από δέκα αγωνιστικές, «μετρώντας» μόλις μία νίκη!

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Την ίδια ώρα, το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι αυτό που φιγουράρει ψηλά στα αγγλικά ρεπορτάζ, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και τον Αργεντινό τεχνικό να ετοιμάζεται να καθίσει στην... ηλεκτρικά καρέκλα του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ιδιαίτερο στατιστικό του Ντε Λιχτ με τους προπονητές του

Η αποχώρηση του Άγγλου τεχνικού από τον σύλλογο, συνδέεται άμεσα με ένα ιδιαίτερο στατιστικό που συνοδεύει την ποδοσφαιρική διαδρομή του Ματίας Ντε Λιχτ. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός στόπερ έχει μία... ασυνήθιστη παράδοση στην καριέρα του, καθώς από την πρώτη του σεζόν μέχρι και σήμερα, ξεκινάει κάθε νέα σεζόν υπό τις οδηγίες διαφορετικού προπονητή.

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Σε κάθε νέο ξεκίνημα αγωνιστικής χρονιάς, ο σύλλογος στον οποίο αγωνιζόταν ο 27χρονος αμυντικός προχωρούσε και σε αλλαγή προπονητή, με το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται πλέον και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έτσι, ο Ντε Λιχτ έχει βρεθεί μέχρι σήμερα υπό τις οδηγίες δέκα διαφορετικών τεχνικών, έχοντας αγωνιστεί για τέσσερις ομάδες στην επαγγελματική του καριέρα.

Όλοι οι προπονητές στην καριέρα του Ντε Λιχτ