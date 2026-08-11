Ο φιλικός αγώνας Νάπολι - Άρης, η σέντρα στο Coppa Italia και η συνέχεια σε Eredivisie, 2.Bundesliga στο «γήπεδο» του Novasports! - iefimerida.gr

Ο νέος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Άρη με αντίπαλο τη Νάπολι, η σέντρα στο φετινό Coppa Italia και η συνέχεια στο ολλανδικό πρωτάθλημα της Eredivisie και στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας, την 2.Bundesliga, έρχονται αυτή την εβδομάδα στο «γήπεδο» του Novasports!

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου (22:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη φημισμένη Νάπολι σε ένα δυνατό φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στο Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τη φετινή σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Coppa Italia με τις μεταδόσεις να ξεκινάνε από τον 1ο γύρο με τους αγώνες Φιορεντίνα-Μπενεβέντο (14/8, 22:15), Τορίνο-Καραρέζε (15/8, 22:15), Λάτσιο-Μάντοβα (16/8, 22:15) και Παλέρμο-Λέτσε (17/8, 22:15).

Μετά τη δυνατή πρεμιέρα οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie Εξέλσιορ-Άιντχοφεν (15/8, 21:00), Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς (16/8, 15:30), Άγιαξ-Χερενφέιν (16/8, 17:45).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή το γερμανικό πρωτάθλημα της 2.Bundesliga συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική και οι αναμετρήσεις που θα προβληθούν στα κανάλια Novasports είναι Χολστάιν Κίελ-Ζανκτ Πάουλι (14/8, 19:30), Χέρτα-Χαϊντενχάιμ (15/8, 14:00) και Ανόβερο-Βόλφσμπουργκ (16/8, 14:30).

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers & WTA 1000 Cincinnati Open, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #166.

Τετάρτη 12 Αυγούστου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Φιλικός Αγώνας: Νάπολι-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Πέμπτη 13 Αυγούστου

02:00 (ξημερώματα Πέμπτης) WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 14 Αυγούστου

01:00 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Τελικός Novasports6 Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Novasports6 Novasports5 σε περιγραφή του 16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #166 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Novasports5 σε περιγραφή του 18:00 WTA 1000 Cincinnati Open - 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

- 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του 19:30 2.Bundesliga-2η αγωνιστική: Χολστάιν Κίελ-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports3 σε περιγραφή του 22:15 Coppa Italia-1ος γύρος: Φιορεντίνα-Μπενεβέντο Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Σάββατο 15 Αυγούστου

14:00 2.Bundesliga: Χέρτα-Χαϊντενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports3 σε περιγραφή του 18:00 1000 Cincinnati Open -2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

-2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 Eredivisie-2η αγωνιστική: Εξέλσιορ-Άιντχοφεν Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports Prime σε περιγραφή του 22:15 Coppa Italia: Τορίνο-Καραρέζε Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Κυριακή 16 Αυγούστου

14:30 2.Bundesliga: Ανόβερο-Βόλφσμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Start σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports Prime σε περιγραφή του 17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Χερενφέιν Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Prime σε περιγραφή του 18:00 1000 Cincinnati Open -3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα και του Γιαννίκου Δούσκα

-3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του και του 22:15 Coppa Italia: Λάτσιο-Μάντοβα Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Δευτέρα 17 Αυγούστου

18:00 WTA 1000 Cincinnati Open -4η μέρα Novasports6

-4η μέρα Novasports6 22:15 Coppa Italia: Παλέρμο-Λέτσε Novasports Prime

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.